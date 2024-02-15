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    • Dışişleri Bakanı Fidan'dan Erdoğan'ın Mısır ziyareti açıklaması: İki lider büyük bir irade ortaya koydu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Dışişleri Bakanı Fidan&#039;dan Erdoğan&#039;ın Mısır ziyareti açıklaması: İki lider büyük bir irade ortaya koydu
    Mısır, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretini değerlendirdi. Temasları 'tarihi' olarak nitelendiren Fidan, "Geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki açıkların kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu" dedi.

    Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile görüştü.

    Bakan Fidan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra gerçekleşen Mısır ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: 

    "Dün Mısır’a gerçekleşen ziyaret tarihi bir ziyaretti hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu. Bölgesel ilişkiler ön plana çıkmakta, savunma sanayide ilişkiler ön planaGeçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki açıkların kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu çıkmakta. . Mısır ile Türkiye arasında bölgesel konular olarak bir takım ince konu; Gazze meselesi, Filistin-İsrail Barışı aynı zamanda Libya konusunda da yakından çalışmamız gerekiyor."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Politika > Dışişleri Bakanı Fidan'dan Erdoğan'ın Mısır ziyareti açıklaması: İki lider büyük bir irade ortaya koydu
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