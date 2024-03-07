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Dolandırıcılar seçimleri fırsat gördü: 'Sandık değişti' linkiyle tuzak

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Dolandırıcılar seçimleri fırsat gördü: &#039;Sandık değişti&#039; linkiyle tuzak
Dolandırıcılık, Seçim, Haber

Politika Haberleri  / -

Seçim süreci, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Dolandırıcılar birebir kopyaladıkları YSK'nın seçim sayfasıyla vatandaşlara mail ve SMS atarak 'Oy kullanacağınız sandık değişti' linki atıyor. Gönderilen link tuzağına düşen vatandaşların bilgileri anlık olarak dolandırıcıların eline geçiyor. Uzmanlar, oy sandıklarının değişme gibi bir durumunun olmayacağını, mesajlara dikkat edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.  

Seçimlere sayılı günler kala, dolandırıcılık olaylarında kayda değer bir artış gerçekleşti. 'Sandık' telaşına giren vatandaşları hedeflerine alan dolandırıcılar yeni taktiklerle sahaya çıktı. Dolandırıcılar vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşarak, partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı veya maili atan dolandırıcılar, "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını da birebir kopyaladığı görülüyor.

Bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor.  Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.

LİNK TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulunuyor.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. 

YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.

BİRÇOK VERİ ANLIK OLARAK DOLANDIRICILARIN ELİNDE

Dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcıların başvurduğu yöntemler de değişiyor. 

Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor. 

SADECE SMS DEĞİL

Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor.

YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.

Düzenleyen:  - Politika
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