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    • Erdoğan bizzat söyledi... İYİ Parti’den istifa eden Mehmet Tosun AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı oldu

    AK Parti’nin Bodrum Belediye Başkan adayı İYİ Parti’den istifa ederek partiye geçiş yapan Mehmet Tosun oldu. Tosun, adaylığın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat kendisine duyurulduğunu söyledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan bizzat söyledi... İYİ Parti’den istifa eden Mehmet Tosun AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı oldu
    AK Parti, İYİ Parti, Erdoğan, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti’nin Bodrum Belediye Başkan adayı belli oldu. 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olan ancak geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Mehmet Tosun, Bodrum Belediye Başkan adayı oldu.

    ERDOĞAN BİZZAT ADAY GÖRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Mehmet Tosun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tosun, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettik. Bodrum’un yıllardır aşılamayan sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

    Kendisi bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğimizi aktardı ve AK Parti’den Cumhur İttifakı’nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini söyledi. Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum’a hizmet için hayırlısıyla yeniden başlıyoruz" dedi.

    Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Tosun, 2014 yerel seçimlerinde MHP’den aday olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Tosun AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AK PartiİYİ PartiErdoğan
    Haberler > Politika > Erdoğan bizzat söyledi... İYİ Parti’den istifa eden Mehmet Tosun AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı oldu
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