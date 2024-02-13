Eski CHP'li vekilden İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: 'Kendi evlatlarını birbirine kırdırdı şimdi gülüyor'

CHP eski İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen, Gürsel Tekin'in istifasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler sarf etti. Parti içindeki kaosun müsebbibinin İmamoğlu olduğunu söyleyen Sevigen, "CHP'nin kendi evlatlarını birbirine kırdırdı şimdi gülüyor. Seçimi kaybederse kendi parti kurar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP'de kaos giderek büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrıları sonucu CHP'nin 11 yıllık başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Özgür Özel'e devrederken CHP'de kaos bitmek bilmiyor.

Aday belirleme sürecinde dün İstanbul'da ilde partililerin itirazıyla karşılaşan CHP'de kaos Gürsel Tekin ile sürdü. Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyururken CHP eski İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler geldi.

İMAMOĞLU CHP'Yİ BİRBİRİNE KIRDIRDI

Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden biri olan Sevigen, partinin içine düştüğü durumun ve istifaların arkasındaki ismin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Sevigen, "İmamoğlu, CHP'nin kendi evlatlarını birbirine kırdırdı" dedi.

TÜRKİYE'NİN YENİ BEKA MESELESİ

'tgrthaber.com.tr'den Suat Vilgen'e konuşan Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu çok açık söylüyorum, Türkiye'nin yeni beka meselesi Ekrem İmamoğlu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmak için gelmiştir. Partinin kendi evlatlarını birbirine kırdırdı.

SEÇİMİ KAYBEDERSE KENDİ PARTİ KURAR

Şimdi karşıya geçip gülüyor. İmamoğlu bu seçimi kaybeder, ve seçimi kaybettiği an, 'Bu CHP'lilerden hiçbir şey olmaz' diyerek ve kendisine yeni bir parti kurar."

CHP BU GİDİŞLE KAPISINA KİLİT VURUR

İmamoğlu'nun asıl hedefinin cumhurbaşkanlığı olduğunu belirten Sevigen, "CHP de bu gidişle kapanır, kapısına kilit vurur" ifadelerini kullandı.