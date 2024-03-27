Gökhan Zan cephesinden TİP'in raporu hakkında ilk açıklama: Hukuki geçerliliği yok

TİP'in Hatay Belediye Başkan adaylığından çektiğini açıkladığı Gökhan Zan, para pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtlarının montaj olduğunu öne sürdü. Zan, TİP'in video kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporunun hukuku bir geçerliliği olmadığını söyledi. Zan, ekonomik durumuyla ilgili olarak da "Benim Hollanda'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan’da, İstanbul’da gayri menkul yatırımlarım var. Para sorunum yok. Yedi sülaleme yetecek param var" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için desteğini çektiği Gökhan Zan’ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında adli bilişim ve siber güvenlik uzmanlarından aldığı uzman mütalaasında iki videoda konuşan kişilerin aynı kişiler olduğunun tespit edildi.

TİP'in uzman raporu hakkında Gökhan Zan cephesinden ilk açıklama geldi. T24'e konuşan Zan, "TİP sizi istemiyor ama siz ısrarla TİP’in adayıyım diyorsunuz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna "Onur, şeref ve haysiyet meselesi. Kusura bakmasınlar çamur at izi kalsın, öyle bir dünya yok" diye cevap verdi.

TİP’in Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen, biri “para pazarlığı” diğeri de “şaibeli ilişkiler” içerikli iki ses kaydıyla ilgili Adli Bilişim Uzmanı Cüneyt Üre’ye hazırlattığı raporu da değerlendiren Zan, özel bir şirketin hazırladığı raporun değersiz olduğunu söyledi.

'TİP RAPORU HUKUKEN BAĞLAYICI DEĞİL'

Zan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeterli teknolojik ekipman olup olmadığı bile meçhul olan bir kişi. Hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Ben ses kayıtlarını savcılığa verdim. Hukuken bağlayıcılığı olan, Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme İhtisas Kurulu’nun raporudur."

Kaydın "sahte/montaj" olduğunu savunan Zan, "Gelecek kaygınız var mı?" sorusuna ise "Herhalde yok. Benim Hollanda'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan’da, İstanbul’da gayri menkul yatırımlarım var. Para sorunum yok. Yedi sülaleme yetecek param var" şeklinde cevap verdi.