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Haberler > Politika > TİP'ten Gökhan Zan raporu: Ses kayıtları doğrulandı

TİP'ten Gökhan Zan raporu: Ses kayıtları doğrulandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TİP&#039;ten Gökhan Zan raporu: Ses kayıtları doğrulandı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için desteğini çektiği Gökhan Zan’ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında adli bilişim ve siber güvenlik uzmanlarından aldığı uzman mütalaasında iki videoda konuşan kişilerin aynı kişiler olduğunun tespit edildi.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için desteğini çektiği Gökhan Zan’ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikâyet üzerine açılan soruşturmada Turgay Kocakaya tutuklandı. Kocakaya iddialara göre, Zan ile telefonda görüştü ve bunu kaydetti

AYNI KİŞİLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan ile Turgay Kocakaya arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına ilişkin bağımsız adli bilişim ve siber güvenlik uzmanlarından aldığı uzman mütalaayı açıkladı. 27 sayfalık raporda, iki videoda konuşan kişilerin aynı kişiler olduğu tespit edildi.

Diğer yandan Turgay Kocakaya'nın AK Parti İl Başkanlığı'nın tuvaletinden yaptığını iddia ettiği konuşmanın ise "araç içerisinden yapıldığı" belirlendi. Ayrıca Gökhan Zan ve Turgay Kocakaya'nın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde Deep Fake teknolojisinin kullanılmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

TİP, 17 Mart’ta bir açıklama yayımlayarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuştu, Yazılı açıklamada, “Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti” ifadelerine yer verilmişti.

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise “Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum” demişti. Zan, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını belirtmişti.

Daha sonra Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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