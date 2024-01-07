Gözler İstanbul'da! AK Parti, 26 adayını bugün açıklıyor

7 Ocak 2024 11:15 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 11:54

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı, partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gözler AK Parti'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere aday göstereceği isimlerde.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu iddiası gündemdeyken, bugün11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda duyurulacak. Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

HANGİ İLLERDE ADAYLIKLAR AÇIKLANACAK?

Saat 14.00’te başlaması planlanan programda Erdoğan’ın konuşmasından sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak.

Programda MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları; adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer alacak.

Adayları açıklanacak iller şöyle:

Büyükşehirler:

1. İstanbul

2. Kocaeli

3. Eskişehir

4. Bursa

5. Denizli

6. Balıkesir

7. Aydın

8. Samsun

9. Erzurum

10. Muğla

11. Ordu

İller:

1. Giresun

2. Elazığ

3. Edirne

4. Düzce

5. Bitlis

6. Bingöl

7. Çanakkale

8. Çankırı

9. Kastamonu

10. Rize

11. Sinop

12. Tokat

13. Yalova

14. Isparta

15. Artvin

Öte yandan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığını AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’a tebliğ etti. Toplantıya ev sahipliği yapacak Haliç Kongre Merkezi, “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin HAZIRIZ KARARLIYIZ” sloganlarıyla donatıldı.

İKİNCİ PROGRAM 15 OCAK'TA

15 Ocak'ta da AK Parti'nin hem seçim beyannamesi hem de Ankara başta olmak üzere diğer adaylar tanıtılacak.