Gözler İstanbul'da! AK Parti, 26 adayını bugün açıklıyor
Yerel seçimler için takvim adım adım işlerken gözler AK Parti'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere aday göstereceği isimlerde. Murat Kurum'un İBB adaylığına kesin gözüyle bakılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 11’i büyükşehir, 15’i il olmak üzere 26 adayını bugün kamuoyuna açıklayacak.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı, partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gözler AK Parti'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere aday göstereceği isimlerde.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu iddiası gündemdeyken, bugün11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda duyurulacak. Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
HANGİ İLLERDE ADAYLIKLAR AÇIKLANACAK?
Saat 14.00’te başlaması planlanan programda Erdoğan’ın konuşmasından sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak.
Programda MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları; adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer alacak.
Adayları açıklanacak iller şöyle:
Büyükşehirler:
1. İstanbul
2. Kocaeli
3. Eskişehir
4. Bursa
5. Denizli
6. Balıkesir
7. Aydın
8. Samsun
9. Erzurum
10. Muğla
11. Ordu
İller:
1. Giresun
2. Elazığ
3. Edirne
4. Düzce
5. Bitlis
6. Bingöl
7. Çanakkale
8. Çankırı
9. Kastamonu
10. Rize
11. Sinop
12. Tokat
13. Yalova
14. Isparta
15. Artvin
Öte yandan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığını AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’a tebliğ etti. Toplantıya ev sahipliği yapacak Haliç Kongre Merkezi, “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin HAZIRIZ KARARLIYIZ” sloganlarıyla donatıldı.
İKİNCİ PROGRAM 15 OCAK'TA
15 Ocak'ta da AK Parti'nin hem seçim beyannamesi hem de Ankara başta olmak üzere diğer adaylar tanıtılacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi