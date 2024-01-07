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    Gözler İstanbul'da! AK Parti, 26 adayını bugün açıklıyor

    Yerel seçimler için takvim adım adım işlerken gözler AK Parti'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere aday göstereceği isimlerde. Murat Kurum'un İBB adaylığına kesin gözüyle bakılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 11’i büyükşehir, 15’i il olmak üzere 26 adayını bugün kamuoyuna açıklayacak.

    Gözler İstanbul&#039;da! AK Parti, 26 adayını bugün açıklıyor
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı, partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gözler AK Parti'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere aday göstereceği isimlerde. 

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu iddiası gündemdeyken, bugün11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda duyurulacak. Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. 

    HANGİ İLLERDE ADAYLIKLAR AÇIKLANACAK?

    Saat 14.00’te başlaması planlanan programda Erdoğan’ın konuşmasından sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak.

    Programda MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları; adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer alacak. 

    Adayları açıklanacak iller şöyle: 

    Büyükşehirler:

    1. İstanbul
    2. Kocaeli
    3. Eskişehir
    4. Bursa
    5. Denizli
    6. Balıkesir
    7. Aydın
    8. Samsun
    9. Erzurum
    10. Muğla
    11. Ordu

    İller:

    1. Giresun
    2. Elazığ
    3. Edirne
    4. Düzce
    5. Bitlis
    6. Bingöl
    7. Çanakkale
    8. Çankırı
    9. Kastamonu
    10. Rize
    11. Sinop
    12. Tokat
    13. Yalova
    14. Isparta
    15. Artvin

    Öte yandan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığını AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’a tebliğ etti. Toplantıya ev sahipliği yapacak Haliç Kongre Merkezi, “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin HAZIRIZ KARARLIYIZ” sloganlarıyla donatıldı. 

    İKİNCİ PROGRAM 15 OCAK'TA 

    15 Ocak'ta da AK Parti'nin hem seçim beyannamesi hem de Ankara başta olmak üzere diğer adaylar tanıtılacak.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiIbbYerel SeçimRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Politika > Gözler İstanbul'da! AK Parti, 26 adayını bugün açıklıyor
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