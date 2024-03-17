Hakan Fidan'dan 'Batı Balkanlar' söylemine tepki: Stratejik vizyonsuzluğunuzun vebalini çekmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'yi rakip olarak görenlerin 'Batı Balkanlar' gibi farazi kategoriler doğurduğunu ve Türkiye'yi Balkanlar'dan koparmaya çalıştığını söyledi. 'Açık bir mesajımız var' diyen Fidan, "Bugün Balkanlar'da 30 yıl önceki gibi acılar artık yaşanmıyorsa bu Türkiye sayesindedir. Sizin stratejik vizyonsuzluğunuzun vebalini, bölge ülkeleri olarak artık biz çekmeyeceğiz. Dostlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'da düzenlenen "Rumeli-Balkan Türkleri İftar Programı"na katıldı. Burada konuşma yapan Fidan, Balkanlar'ın, Rumeli'nin, bölge halklarının ortak çıkarlarını, temel öncelik olarak kabul ettiklerini söyledi.

Bölgede gerginlik istemediklerini ve bunun için görünen her sorunda hemen devreye girildiğini kaydeden Fidan şu ifadeleri kullandı.

'BÖLGEDE GERGİNLİK İSTEMİYORUZ'

Bölgemizde gerginlik istemiyoruz. Sorun gördüğümüzde hemen devreye girerek, arabuluculuk yapıyoruz. Balkanlar'ın kalbinde yer alan Bosna-Hersek bu bakımdan iyi bir örnektir. Bu ülkede istikrar, barış ve huzur, tüm Balkanlar, tüm Avrupa için stratejik önem taşıyor. Bu nedenle ister ülke içi olsun ister ülke dışı olsun tüm kesimlere Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü hedef alan tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınma çağrısı yapıyoruz. Sadece çağrı yapmakla kalmıyor, bunu sahada aktif bir tutumla da destekliyoruz.

Fidan, Türkiye'nin üzerine düşen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

'BİZ DOĞRULARI SÖYLEDİKÇE HASIMLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Esasen, Balkan devletleri olarak böyle davranmalıyız. Çünkü barış ve güvenlik olmayınca ne büyük acılar yaşandığını en iyi bizler biliriz. Bunun için kendi söküğümüzü, kendimiz dikiyoruz. Dışarıdan dikte edilen, bu bölgenin gerçeklerine uygun olmayan politikaların sonuçları ortada. Bu politikalar sadece ve sadece çatışma yarattı, kriz yarattı.

Sanki daha dün tarifsiz acılar, katliamlar yaşanmamış gibi bugün hala aynı sorumsuz politikalarda diretenler var. Biz her kesimin güvenine sahip bir bölge ülkesi olarak, bu yanlışları dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz.

Biz doğruları söyledikçe, doğru politikaları uyguladıkça bu defa Türkiye'yi bir rakip hatta hasım gibi görenler ortaya çıkıyor. 'Batı Balkanlar' gibi tarihten kopuk, farazi kategoriler bu yüzden icat ediliyor.

Hakan Fidan toplantı öncesi vatandaşlarla bir araya geldi

'VİZYONSUZLUĞUNUZUN BEDELİ ÖDEMEYECEĞİZ'

Böyle yöntemlerle Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere, açık bir mesajımız var. Bugün Balkanlar'da 30 yıl önceki gibi acılar artık yaşanmıyorsa bu Türkiye sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü Türkiye’nin bölgede izlediği barışçı ve yapıcı politikalar sayesindedir.

Türkiye’yi hasım gibi görenlere, şunu çok açık bir şekilde söylüyoruz. Sizin stratejik vizyonsuzluğunuzun vebalini, bölge ülkeleri olarak artık biz çekmeyeceğiz. Türkiye olarak, dostlarımızla işbirliği içinde, bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Biz devlet olarak bütün önlemlerimizi alıp, stratejimizi bu vizyonla oluşturuyoruz.