İmamoğlu'nun adaylığı ne zaman ilan edilecek? Tarih belli oldu

19 Aralık 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:14

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimleri için CHP'de çalışmalar devam ediyor. CHP, şu ana kadar İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir dahil 227 seçim bölgesinin adaylarını açıkladı. İstanbul'un adayı ise mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Perşembe günü yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından, Adana, Mersin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları dahil 200'e yakın ismin daha açıklanması bekleniyor. Söz konusu üç ilde mevcut adaylarla yola devam edilmesi bekleniyor.

RESMEN 27 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeniden adaylığı 27 Aralık'taki lansman ile resmen duyurulacak. Habertürk'te yer alan habere göre; lansmanda CHP'de olmayan 25 ilçenin de belediye başkan adayları açıklanacak.

AK Parti, 2019 seçimlerinde İstanbul'da; Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediye başkanlıklarını kazanmıştı. CHP ise; Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını almıştı. Silivri'de ise belediye başkanlığını yüzde 46,86 ile MHP'nin adayı Volkan Yılmaz kazanmıştı.