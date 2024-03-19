İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı 20-21 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno Türkiye’ye gelecek. Ziyaret 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı