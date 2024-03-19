Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye&#039;ye geliyor

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı 20-21 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno Türkiye’ye gelecek. Ziyaret  20-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. 

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akşener'den CHP'li başkan Muhittin Böcek'e: Kefil olduğum yamuk çıktı - PolitikaAkşener: Kefil olduğum yamuk çıktıCHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ve eşinin mal varlığı açıklandı - PolitikaCHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ve eşinin mal varlığı açıklandıYeni adayların yarışacağı Eskişehir için son anket sonucu! CHP ile AK Parti arasındaki fark 2 puandan az - PolitikaAradaki fark 2 puandan da azAsal Araştırma'dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyor - PolitikaCumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyorMurat Kurum'dan otobüs şoförlerine müjde: Göreve geldiğimde içerde kalan ücretleri zamlı ödeyeceğiz - PolitikaMurat Kurum'dan otobüs şoförlerine müjde!Murat Kurum, İmamoğlu'na bu sözlerle yüklendi: "Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz" - Politika"Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz"Büyük Birlik Partisi kararını açıkladı! Tokat'ta AK Parti adayı desteklenecek - PolitikaBüyük Birlik Partisi'nden Tokat Belediyesi kararıCHP'den iki haftada iki kez istifa etti: Gurur vesikası olarak taşıyacağım - PolitikaCHP'den iki haftada iki kez istifa ettiÖzgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna beklenmedik cevap - PolitikaBeklemediği bir cevap aldıÖzgür Özel'den Bahçeli'ye telefon - PolitikaÖzgür Özel'den Bahçeli'ye telefon
Sonraki Haber Yükleniyor...