İYİ Parti'de sular durulmuyor, yerel seçimler için kritik isim istifa etti

15 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:54

Genel seçimler sonrasında dağılan Millet İttifakı’nın başat partilerinden İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener'in seçimlere 'ittifaksız' girme kararının ardından arka arkaya istifa ve disiplin süreçleri yaşanıyor.

Son olarak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.



İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun

'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE...'

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, gördüğü lüzum üzerine partiden istifa ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri paylaştı:

"Kıymetli dava arkadaşlarım. Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

İYİ Parti'de istifa eden ve görevden alınan diğer önemli isimler ise şöyle:

İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok (görevden alındı), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi, 2023 Genel seçimlerde İYİ Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır (ihraç edildi).