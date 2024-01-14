44 vekille başladı, 6'sı gitti... İYİ Parti'de 'ittifak' sarsıntıları

14 Ocak 2024 12:29 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 12:42

İlk turu 14 Mayıs 2023, ikinci turu ise 28 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerine Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi) ile giren İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için iş birliğine yönetim bazında kapıyı kapattı.

Genel seçimler sonrasında dağılan Millet İttifakı’nın başat partilerinden İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener'in seçimlere 'ittifaksız' girme kararının ardından arka arkaya istifa ve disiplin süreçleri yaşanıyor.

44 MİLLETVEKİLİ İLE MECLİS'E GİRMİŞLERDİ

İYİ Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti. Buna göre İYİ Parti'nin Meclis'te bulunan milletvekili sayısı 38'e düştü.

İYİ Parti'de ilk milletvekili istifası Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun istifa ile başladı. Hatipoğlu, 2 Kasım 2023'te partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Hatipoğlu, AK Parti'de Eskişehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

2 BÜYÜKŞEHİRDE KRİTİK İSTİFALAR

İYİ Parti'de ikinci istifa Ankara Milletvekili Adnan Beker'den geldi. Beker, 16 Kasım'da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Adnan Beker

Partide üçüncü istifa İYİ Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'ndan geldi. Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinden bir süredir uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini 6 Aralık'ta duyurdu.

15 Aralık'ta ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Salim Ensarioğlu

Son milletvekili istifası ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi. Arslan, 21 Aralık'ta partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yüksel Arslan

İHRAÇ EDİLENLER DE VAR

Öte yandan, 5 Aralık 2023'te ise İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi. Böylelikle İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 38'e indi.

Ümit Dikbayır

İYİ Parti'de istifa eden ve görevden alınan diğer önemli isimler ise şöyle:

"İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok (Görevden alındı), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi, 2023 Genel seçimlerde İYİ Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan."

Ayrıca, partide il yönetimlerdeki istifalar ise hala devam ediyor.