6 Aralık Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı kararları nedir?

6 Aralık 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:34

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 Aralık günü saat 15.45'te başlayan Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak olan açıklamalar bekleniyor. Asgari ücret zammı ve Gazze'deki son durum gibi konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın ne zaman sona ereceği merak edilirken Kabine Toplantısı bitti mi? 6 Aralık Kabine Toplantısı kararları nedir? Toplantı ne zaman bitecek? soruları gündeme geldi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. Toplantı henüz sona ermedi.

6 ARALIK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NEDİR?

Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Toplantısının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına haberimizde yer vereceğiz. 6 Aralık günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret, Gazze'deki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konular ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerine kapsamlı bir sunum yapacak.

Kabine Toplantısı'nda Eurofighter tedariki konusundaki gelişmeler de ele alınacak. Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına gelerek açıklamalarda bulunacak. Açıklamaların gelmesiyle beraber detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.