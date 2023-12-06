Erdoğan İsrail'i 'aklınızı başınıza alın' diyerek uyardı: Gerçek bir orduyla karşılaşırsanız berbat olursunuz

6 Aralık 2023 19:23 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 21:25

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kabine toplantısı sonra gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki zulme değindi. Erdoğan, İsrail'i uyararak, "İsrail gerçek bir ordu ile karşılaşırsa akıbeti berbat olur. Çok geçmeden bu akıbet ile karşılaşmak istemiyor ise aklını başına alması gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye’nin aydınlık yarınları için hükümet olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış politikada yoğun bir gündemi geride bıraktık. Cezayir ziyaretimiz oldukça başarılı geçti. Cezayir, Filistin davasının önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmememizde Gazze’ye güçlü desteğimizi teyit ettik.

"TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Geçen hafta yaptığımız grup toplantımızda seçimlere ilişkin hazırlıklarımızı değerlendirirdik. Bir fetret yaşayan muhalefetin belediyeleri gerçek belediyecilikle buluşturacağız. MGK toplantısında pek çok konuyu ele aldık. Terör kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz.

Bundan 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Türkiye’yi tamamen kurtarmakta kararlıyız. Buradan Türkiye’yi terör örgütü eliyle sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum, Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde kesinlikle bir yapılanmaya izin vermeyeceğiz.

Kimin kiminle iş tuttuğunu iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmasını iyi biliriz. Barış ve huzur kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz. Ülkemize kuyu kazanları da kendi hesaplarıyla başbaşa bırakıyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE

En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz.

2023'ün ilk 9 aylık bölümünde ekonomimiz yüzde 4,6 büyüdü. Büyüme hedefimizden en küçük bir sapma yoktur. İşsizlik oranı ise yüzde 9,2'lere geriledi. Çalışan emeklilerimizde serzenişe neden olan sıkıntıları da gidiyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dahil ettik.

“KAYIPLARINI TELAFİ EDECEK BİR ARTIŞ YAPILACAK”

Daha 10 ay evvel yaşadığımız deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret tespit toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak bir asgari ücret hedefiyle bu süreç yürütülecek."

"İSRAİL, BU ZULMÜN HESABINI VERECEKTİR"

Gerektiğinde bedel ödeme pahasına şahit olduğumuz kötülükleri yapabiliyorsak elimizle düzeltmenin, mümkün değilse dilimizle anlatmanın, ona da mani varsa kalbimizle buğz etme gayreti içinde olduk. Son 70 yılına baktığımızda bu yaklaşımın pek çok örneğini görüyoruz.

Kore'ye bu hissiyatla gidip kan döktük can verdik. Kıbrıs'ta barış harekatı gerçekleştirdik. Irak, Suriye, Ukrayna'da başı dara düşenlere kapımızı açtık. Karabağ'ın işgaline Türkistan'daki zulme, Keşmir ve Arakan'daki haksızlıklara bu düşünce ile rıza göstermedik.

Bugün aynı onurlu duruşu Gazze'ye yönelik barbarlık karşısında Filistin halkının yanında yer alarak sergiliyoruz. İsrail 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum?

Türkiye kendisi gibi düşünen devletlerle bu meseleyi her platformda dile getirecektir. İsrailli yöneticiler, insanlık mahkemesinde yargılanacak ve cezasını çekecektir. Netanyahu yönetimine bu cesareti veren Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaktır. Şayet ABD ve Avrupa ülkeleri İsrail’e sınırsız siyasi, askeri ve ekonomik destek vermiş olmasa böyle pervasız hareket edemezdi.

"İSRAİL'İN AKIBETİ BERBAT OLUR"

İsrail gerçek bir ordu ile karşılaşırsa akıbeti berbat olur. Çok geçmeden bu akıbet ile karşılaşmak istemiyor ise aklını başına alması gerekiyor.

Batının tarihi bu bakımdan oldukça karanlık, çirkin, vahşi, gaddarlık örnekleriyle doludur. Biz bunların tıynetini Bosna, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Çanakkale, Filistin, Irak, Suriye'den, oralardaki vahşetlerinden, sinsi oyunlarından biliriz. Dünyayı batı değerleri safsatasıyla oyalayanlar kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir değerleri olmadığını ispatlamışlardır.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ SABOTE ETTİLER"

Attığımız her adımda, ideolojik saiklerle hareket eden eden bir kesimi karşımızda bulduk. Projelerimize sürekli takoz oldular. Ne kendileri bir iş yaptılar, ne de bizim meseleyi çözmemizi istedir. Kentsel dönüşüm projelerini sabote ettiler. Bunun bedelini maalesef yaşadık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı bir üst aşamaya çıkarma kararı aldık. Bu amaçla Eylül ayında geniş katılımla Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası düzenledik. Yeni bir kentsel dönüşüm yasası hazırladık ve yürürlüğe girdik.

Yeni kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber muhalefet, sayısız yalanı tedavüle soktu. Düzenlemenin tek bir gayesi vardı. Dönüşüm sürecini hızlandırmak. Kanunla beraber kentsel dönüşüm salt çoğunluk yeterli olacak. İmar planları süreçleri kısaltıldı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri için 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın uygulanması için de yasaya mali yardım da eklendi. Anlaşmazlıkların çözümü için yeni mecralar getirildi. Küçük çıkar kavgalarıyla veya kaygılarıyla kentsel dönüşüm projelerinin geciktirilmesinin önüne geçilmesi ancak böyle mümkündür.

Amacımız İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binalara yenilemektir. İnşaasına başlanan 250 bin bağımsız bölümden 46 binini yılbaşından önce hak sahiplerine deprem bölgesinde teslim edeceğiz.

Vatandaşlarımızdan gelen taleplere kulak vererek, yerinde dönüşümü kolaylaştıracak hibe ve kredi desteklerinde yeni modelleri devreye aldık. 2024 bütçemize depremzede şehirlerimiz inşasında 1 trilyon lira kaynak ayırdık. Sadece konut yapmakla kalmıyor bu şehirlere kimliğini veren ticari alanları, kültürel yapıları yeniden ayağa kaldırıyoruz.