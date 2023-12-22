Mahir Polat, CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı oldu

22 Aralık 2023 12:50 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 12:51

31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için partiler çalışmalarına devam ediyor. İttifak ve iş birlkiği görüşmelerinin hız kazandığı seçim maratonunda adaylar da açıklanmaya devam ediyor.

Dün gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan kararla, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı için eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın aday gösterilmesi kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve PM üyelerinin 21 Aralık 2023'te aldığı kararla Mahir Polat'ın adaylığı kesinleşti.

Polat bu kararı sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı video ile duyurdu.

"Artık Fatih’te yeni şeyler söyleme ve Fatihlilere kesintisiz hizmet dönemini yaşatma zamanı" diyen Polat'ın açıklaması şöyle:

"47 yıllık ömrümün en onur verici gününü yaşıyorum. Bu topraklardaki 1000 yıllık tarihimizin bize sunduğu en kıymetlimiz, hazinemiz Fatih’in hizmetkarı olmak için yola çıkıyoruz. Bize güvenerek bu onurlu göreve layık gören değerli Genel Başkanımız Sayın @eczozgurozel’e, değerli Parti Meclisi üyelerimize, 4.5 yıldır yılmadan yorulmadan ortaya koyduğu hizmet maratonunda yol arkadaşlığından onur duyduğum İBB Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu’na ve tüm partili yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Artık Fatih’te yeni şeyler söyleme ve Fatihlilere kesintisiz hizmet dönemini yaşatma zamanı."

İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ

Polat'ın adaylığını tebrik eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaları için teşekkür ederek başarılar diledi.

Aksaray Sanat Meydanı ve Zeminatlı Otoparkı’nın temel atma törenine katılan İmamoğlu, "İBB Miras ekibini kuran eski genel sekreter yardımcısı Mahir Polat’a teşekkür ederim. Fatih belediye başkanlığı aday adaylığı için de başarılar dilerim" dedi.