Melih Gökçek’in apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti, oğlu Osman Gökçek son bilgiyi paylaştı

8 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 09:41

Sosyal medyada Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

OSMAN GÖKÇEK: MELİH GÖKÇEK’İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948, Ankara, eski milletvekili ve bürokrat.

Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara’ya yerleşti.

Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitiren Gökçek gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi. 1989 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüğüne getirilen Gökçek, bu görevini 1991 yılı başlarına kadar sürdürdü.

1975 yılında, 20 Ekim 1954 doğumlu aslen Düzce Akçakocalı olan Nevin Gökçek ile evlendi. Gazi Üniversitesi matematik öğretmenliği mezunu ve 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Nevin Gökçek ile evliliğinden iki çocuğu oldu.