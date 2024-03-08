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Memur-Sen'den Özgür Özel'e pankartlı protesto: 'Memurun cebinden elini çek'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Memur-Sen, CHP lideri Özgür Özel'in Bilecik ziyareti sırasında protesto gerçekleştirdi. CHP İl Başkanlığı binasıyla aynı binada olan Memur-Sen, binaya "Memurun cebinden elini çek" pankartı astı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi ziyaret etti. Ardından CHP Bilecik İl Başkanlığını binasına geçen Özel, burada Memur-Sen'den pankartlı protestosu ile karşılaştı.

CHP İl Başkanlığı ile Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği aynı binada bulunurken, binaya asılan pankartta, "Memurun cebinden elini çek. CHP’nin başvurusu anayasa mahkemesi kararıyla. Memuru yıllık 4 bin 164 TL zarara uğrattınız.  Özgür Özel, memurun bu zararını, aldığınız hazine yardımından ödeyecek misiniz?" yazıları yer aldı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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