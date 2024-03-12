Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları

MAK Danışmanlık 2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin büyükşehirlerde yaptığı anketlerin sonuçlarını yayımladı. İşte 30 büyükşehirdeki anket sonuçları...

Türkiye artık yerel seçimler nedeniyle sandık başına gitmek için geri sayıma başladı. 19 gün sonra yerel yöneticiler belli olacak. Siyasi partiler, seçim yarışının son virajında çalışmalarına hız verirken kamuoyunun da gözü siyasilerin söylemleriyle birlikte seçime dair anket sonuçlarında.

Seçimlere dair son araştırma ise MAK Danışmanlık'tan geldi. MAK Danışmanlık, 31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları "Büyükşehirler Araştırması"nın sonuçlarını yayınladı.

21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.

"Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise yüzde 46 "Hem aday, hem parti önemli" yüzde 33 ise "Parti önemli" cevabını verdi.

"Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir" sorusuna yüzde 48 "Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar" karşılığını verirken yüzde 13 ise "Ahlaki ve sosyal sorunlar" dedi.

Ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.

5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İyi Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy oranına sahip.

Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44 oy oranıyla Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 6 puan önünde yer alıyor.

İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın 17 puan önüne geçmiş durumda.

İL İL OY ORANLARI

Anketin kent kent seçim sonucuna yönelik oy oranları şöyle:

MARDİN

VAN

DİYARBAKIR

ADANA

ANTALYA

AYDIN

BALIKESİR

BURSA

ERZURUM

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

HATAY

MERSİN

KAYSERİ

KOCAELİ

KONYA

MALATYA

ŞANLIURFA

KAHRAMANMARAŞ

MUĞLA

SAMSUN

TRABZON

DENİZLİ

TEKİRDAĞ

SAKARYA

ORDU