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Haberler > Politika > Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MAK Danışmanlık 2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin büyükşehirlerde yaptığı anketlerin sonuçlarını yayımladı. İşte 30 büyükşehirdeki anket sonuçları...

Türkiye artık yerel seçimler nedeniyle sandık başına gitmek için geri sayıma başladı. 19 gün sonra yerel yöneticiler belli olacak. Siyasi partiler, seçim yarışının son virajında çalışmalarına hız verirken kamuoyunun da gözü siyasilerin söylemleriyle birlikte seçime dair anket sonuçlarında.

Seçimlere dair son araştırma ise MAK Danışmanlık'tan geldi. MAK Danışmanlık, 31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları "Büyükşehirler Araştırması"nın sonuçlarını yayınladı.

21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır?" diye soruldu. 

Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.    

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 1. Resim

"Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise yüzde 46 "Hem aday, hem parti önemli" yüzde 33 ise "Parti önemli" cevabını verdi. 

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 2. Resim

"Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir" sorusuna yüzde 48 "Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar" karşılığını verirken yüzde 13 ise "Ahlaki ve sosyal sorunlar" dedi.

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 3. Resim

Ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.

5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İyi Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy oranına sahip.

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 4. Resim

Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44 oy oranıyla Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 6 puan önünde yer alıyor. 

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 5. Resim

İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın 17 puan önüne geçmiş durumda.

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 6. Resim

İL İL OY ORANLARI

Anketin kent kent seçim sonucuna yönelik oy oranları şöyle:

MARDİN

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 7. Resim

VAN

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 8. Resim

DİYARBAKIR

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 9. Resim

ADANA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 10. Resim

ANTALYA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 11. Resim

AYDIN

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 12. Resim

BALIKESİR

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 13. Resim

BURSA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 14. Resim

ERZURUM

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 15. Resim

ESKİŞEHİR

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 16. Resim

GAZİANTEP

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 17. Resim

HATAY

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 18. Resim

MERSİN

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 19. Resim

KAYSERİ

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 20. Resim

KOCAELİ

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 21. Resim

KONYA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 22. Resim

MALATYA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 23. Resim

ŞANLIURFA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 24. Resim

KAHRAMANMARAŞ

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 25. Resim

MUĞLA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 26. Resim

SAMSUN

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 27. Resim

TRABZON

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 28. Resim

DENİZLİ

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 29. Resim

TEKİRDAĞ

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 30. Resim

SAKARYA

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 31. Resim

ORDU

Merakla beklenen seçim yarışında son viraj! MAK Danışmanlık paylaştı: İşte 30 büyükşehirin anket sonuçları - 32. Resim

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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