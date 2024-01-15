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MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı
/ Düzenleyen: Ümit Karadağ
MHP Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti bugüne kadar 165 adayını açıklamış oldu.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik, belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti, 55 adayını daha açıkladı, böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu.
- MHP'nin açıkladığı adaylar şu şekilde;
Elazığ: Murat Aygen
Isparta: Yusuf Ziya Günaydın
Kars: Ötügen Senger
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika