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    MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

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    MHP Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti bugüne kadar 165 adayını açıklamış oldu.

    MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı
    Politika Haberleri

    MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik, belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti, 55 adayını daha açıkladı, böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu.

    • MHP'nin açıkladığı adaylar şu şekilde;

      Elazığ: Murat Aygen
      Isparta: Yusuf Ziya Günaydın
      Kars: Ötügen Senger


    MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

    MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

    MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

    Düzenleyen:  - Politika
    Haberler > Politika > MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı
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