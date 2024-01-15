MHP 3 il ve 52 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

15 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 12:32

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik, belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti, 55 adayını daha açıkladı, böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu.

MHP'nin açıkladığı adaylar şu şekilde;



Elazığ: Murat Aygen

Isparta: Yusuf Ziya Günaydın

Kars: Ötügen Senger



