MHP'nin aday karnesi: 877 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla yarışacak

MHP, 16 bölüme yaydığı adaylarının son kısmını da dün açıkladı. 877 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla seçime girecek olan MHP, kalan bölgelerde ise Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'yi destekleyecek. Öte yandan MHP'nin hiçbir milletvekilini, belediye başkan adayı olarak göstermemesi de dikkat çekti.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 44 gün kaldı. Siyasi partilerin adaylarının son halleri belli olmaya başladı. MHP de adaylarını 55 seçim çevresinde 16 etap halinde açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 16. ve son etap olarak adaylıkları kesinleşen 33 ilçe ile 19 belde belediye başkan adayını daha duyurdu. Buna göre, MHP 2 büyükşehir, 27 il, 475 ilçe ve 373 belde olmak üzere 877 seçim bölgesinde yarışa girecek.

MHP HİÇBİR VEKİLİNİ ADAY GÖSTERMEDİ

Diğer seçim bölgelerinde ise AK Parti’nin adaylarını destekleyecek. Ayrıca, milletvekillerini aday göstermeyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. Meclis’te 49 milletvekili bulunan MHP’nin şu ana kadar açıkladığı belediye başkan adayları arasında milletvekili bulunmuyor.

ADAY LİSTELERİ İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler, aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. MHP’nin ise bugün YSK’ye aday listelerini teslim etmesi bekleniyor.