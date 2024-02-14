MHP son adaylarını da açıkladı: İşte isim isim 52 belediye başkan adayı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Politika Haberleri / Ajanslar
MHP, yerel seçim maratonundaki son 52 belediye başkan adayını da açıkladı. Adayları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz duyurdu.
Türkiye 45 gün sonra yerel seçim için sandığa gidecek. Aday belirleme süreçleri için ise zaman daralıyor. MHP de son belediye başkan adaylarını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.
Durmaz, bu kapsamda, 33 ilçe ve 19 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.
İşte MHP'nin son 52 belediye başkan adayı:
- Afyonkarahisar-Çobanlar-Nedim Tortop
- Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Tolga Yıldırım
- Afyonkarahisar-Sultandağ-Ceylan Keskin
- Adıyaman-Gölbaşı-Kamber Öztürk
- Adıyaman-Kâhta-Hacı Yusuf Deniz
- Burdur-Kemer-İsmail Yılmaz
- Çorum-Sungurlu-Muhsin Dere
- Düzce-Gümüşova-Ercan Çakır
- Elazığ-Palu-Mehmet Yazar
- Giresun-Güce-Necmi Mert
- Hakkâri-Yüksekova-Yıldırım Öztepe
- Karabük-Safranbolu-Emin Yıldız
- Kastamonu-Araç-Mustafa Yazan
- Kastamonu-Azdavay-Cevat Taşkan
- Kastamonu-Cide-Nejdet Demir
- Kırıkkale-Balışeyh-Nazım Bozkurt
- Kırıkkale-Karakeçili-Enbiya Can
- Kütahya-Şaphane-Nail Caner
- Niğde-Çiftlik-İbrahim Tekin
- Niğde-Ulukışla-Vecdet Tekin
- Osmaniye-Düziçi-Mehmet Fatih Mart
- Osmaniye-Toprakkale-Sedat Şanal
- Rize-Ardeşen-Cemil Bayrak
- Rize-Çamlıhemşin-Vedat Ali Kesici
- Rize-Derepazarı-Erkan Köse
- Rize-Fındıklı-Ahmet Topal
- Rize-Hemşin-Murat Güzey
- Rize-Kalkandere-İbrahim Çakır
- Rize-Pazar-Bora Haberal
- Sivas-Şarkışla-Necmettin Mermer
- Yozgat-Boğazlıyan-Celalettin Öztürk
- Yozgat-Çekerek-Üzeyir İnce
- Yozgat-Saraykent-Ahmet Köroğlu
- Afyonkarahisar-Sandıklı-Akharım-İbrahim Özcan
- Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Taşoluk-Bilgin Özel
- Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Tınaztepe-İsmail Karagöz
- Afyonkarahisar-Şuhut-Karaadilli-Mehmet Yıkılmaz
- Aksaray-Merkez-Sağlık-Abdullah Tosun
- Aksaray-Merkez-Taşpınar-Tayfun Demirlendi
- Aksaray-Merkez-Yeşilova-Buğra Koç
- Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu-Vedat Soydaş
- Çanakkale-Merkez-Kepez-Ahmet Ünlü
- Çankırı-Atkaracalar-Çardaklı-Şaban Balkış
- Düzce-Merkez-Beyköy-Fatih Ocak
- Gümüşhane-Kelkit-Gümüşgöze-Celil Erdoğan
- Niğde-Merkez-Gümüşler-Selim Eren
- Rize-Ardeşen-Tunca Muhammet Çebi
- Rize-Çayeli-Büyükköy-İbrahim Koçal
- Rize-Çayeli-Madenli-Mustafa Çalışkan
- Rize-Çayeli-Kendirli-Hüseyin Uzun
- Rize-Merkez-Muradiye-Mehmet Kazdan
- Rize-Merkez-Salarha-Yılmaz Akarsu