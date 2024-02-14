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    • MHP son adaylarını da açıkladı: İşte isim isim 52 belediye başkan adayı

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    MHP son adaylarını da açıkladı: İşte isim isim 52 belediye başkan adayı
    Mhp, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    MHP, yerel seçim maratonundaki son 52 belediye başkan adayını da açıkladı. Adayları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz duyurdu.

    Türkiye 45 gün sonra yerel seçim için sandığa gidecek. Aday belirleme süreçleri için ise zaman daralıyor. MHP de son belediye başkan adaylarını açıkladı.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.

    Durmaz, bu kapsamda, 33 ilçe ve 19 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti. 

    İşte MHP'nin son 52 belediye başkan adayı:

    1. Afyonkarahisar-Çobanlar-Nedim Tortop
    2. Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Tolga Yıldırım
    3. Afyonkarahisar-Sultandağ-Ceylan Keskin
    4. Adıyaman-Gölbaşı-Kamber Öztürk
    5. Adıyaman-Kâhta-Hacı Yusuf Deniz
    6. Burdur-Kemer-İsmail Yılmaz
    7. Çorum-Sungurlu-Muhsin Dere
    8. Düzce-Gümüşova-Ercan Çakır
    9. Elazığ-Palu-Mehmet Yazar
    10. Giresun-Güce-Necmi Mert
    11. Hakkâri-Yüksekova-Yıldırım Öztepe
    12. Karabük-Safranbolu-Emin Yıldız
    13. Kastamonu-Araç-Mustafa Yazan
    14. Kastamonu-Azdavay-Cevat Taşkan
    15. Kastamonu-Cide-Nejdet Demir
    16. Kırıkkale-Balışeyh-Nazım Bozkurt
    17. Kırıkkale-Karakeçili-Enbiya Can
    18. Kütahya-Şaphane-Nail Caner
    19. Niğde-Çiftlik-İbrahim Tekin
    20. Niğde-Ulukışla-Vecdet Tekin
    21. Osmaniye-Düziçi-Mehmet Fatih Mart
    22. Osmaniye-Toprakkale-Sedat Şanal
    23. Rize-Ardeşen-Cemil Bayrak
    24. Rize-Çamlıhemşin-Vedat Ali Kesici
    25. Rize-Derepazarı-Erkan Köse
    26. Rize-Fındıklı-Ahmet Topal
    27. Rize-Hemşin-Murat Güzey
    28. Rize-Kalkandere-İbrahim Çakır
    29. Rize-Pazar-Bora Haberal
    30. Sivas-Şarkışla-Necmettin Mermer
    31. Yozgat-Boğazlıyan-Celalettin Öztürk
    32. Yozgat-Çekerek-Üzeyir İnce
    33. Yozgat-Saraykent-Ahmet Köroğlu
    34. Afyonkarahisar-Sandıklı-Akharım-İbrahim Özcan
    35. Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Taşoluk-Bilgin Özel
    36. Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Tınaztepe-İsmail Karagöz
    37. Afyonkarahisar-Şuhut-Karaadilli-Mehmet Yıkılmaz
    38. Aksaray-Merkez-Sağlık-Abdullah Tosun
    39. Aksaray-Merkez-Taşpınar-Tayfun Demirlendi
    40. Aksaray-Merkez-Yeşilova-Buğra Koç
    41. Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu-Vedat Soydaş
    42. Çanakkale-Merkez-Kepez-Ahmet Ünlü
    43. Çankırı-Atkaracalar-Çardaklı-Şaban Balkış
    44. Düzce-Merkez-Beyköy-Fatih Ocak
    45. Gümüşhane-Kelkit-Gümüşgöze-Celil Erdoğan
    46. Niğde-Merkez-Gümüşler-Selim Eren
    47. Rize-Ardeşen-Tunca Muhammet Çebi
    48. Rize-Çayeli-Büyükköy-İbrahim Koçal
    49. Rize-Çayeli-Madenli-Mustafa Çalışkan
    50. Rize-Çayeli-Kendirli-Hüseyin Uzun
    51. Rize-Merkez-Muradiye-Mehmet Kazdan
    52. Rize-Merkez-Salarha-Yılmaz Akarsu

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    MhpYerel Seçim
    Haberler > Politika > MHP son adaylarını da açıkladı: İşte isim isim 52 belediye başkan adayı
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