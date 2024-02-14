MHP son adaylarını da açıkladı: İşte isim isim 52 belediye başkan adayı

MHP, yerel seçim maratonundaki son 52 belediye başkan adayını da açıkladı. Adayları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz duyurdu.

Türkiye 45 gün sonra yerel seçim için sandığa gidecek. Aday belirleme süreçleri için ise zaman daralıyor. MHP de son belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.

Durmaz, bu kapsamda, 33 ilçe ve 19 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

İşte MHP'nin son 52 belediye başkan adayı: