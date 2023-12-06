6 Aralık 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:14

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere az bir süre kala ülkenin gündemi tekrardan değişti. Milletvekillerinin istifalarının ardından merak edilenler arasında Milletvekili partisinden istifa ederse ne olur? İstifa eden milletvekili hangi partiden olur? soruları yer aldı. Partisinden istifa eden milletvekilinin önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl yer alacağı hakkında detaylar...

MİLLETVEKİLİ PARTİSİNDEN İSTİFA EDERSE NE OLUR?

Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim dönemi içinde ancak, bağımsız olarak üyeliğini sürdürebilir; bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda görev alması hallerinde üyeliği sona erer. Partisinden istifa eden milletvekili, bir sonraki seçimde, herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilemez. Anayasa Mahkemesince kapatılan partinin, eylem ve sözleriyle kapatma kararında sorumlu görülen milletvekillerinin de üyelikleri, kapatma kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte sona erer; sorumlu görülmeyen milletvekilleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanır.

İptal istemi

MADDE 93. — Yasama dokunulmazlığının 'kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla ipuü için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onfbeş gün içinde karara bağlar.

MİLLETVEKİLİ KİMDİR?

parlamenter veya mebus, bir parlamentoda oy verenleri temsil eden kişiler milletvekilidir. Çoğu ülkede bulunan bikameral sistem gereği; parlamento üyelerine değişik isimler verilebilmektedir. Parlamenter bağımsız olabileceği gibi sıklıkla görüldüğü üzere bir siyasi partiye bağlı da olabilir. Ülkenin parlamento sistemine ve yürürlükteki mevzuatına göre seçme ve seçilme kuralları ile milletvekilinin görev ve sorumlulukları değişiklik gösterebilir.