İYİ Parti'de çatlak büyüyor! İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu istifa etti

6 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:24

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin ardından sıklıkla istifaların yaşandığı İYİ Parti'de bir ayrılık daha yaşandı. Parti içindeKİ krizlerin ardından İYİ Parti'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden ihraç edildi. Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilmişti. İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin olarak partiden ihracına karar verdi. Bunun ardından bir ayrılık haberi de İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'ndan geldi. Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 43'ten 40'a düştü.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YANIKÖMEROĞLU İSTİFA ETTİ

İYİ Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinden bir süredir uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini duyurdu. Yanıkömeroğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

'Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.'

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 1966’da Ankara’da doğdu. İnşaat mühendisi olan Yanıkömeroğlu 5 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. İYİ Parti’nin 12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayında yeniden Genel İdare Kurulu üyesi seçildi.

Çankaya İlkokulu, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim hayatını sürdürdü. Yüksek lisans eğitimi için de aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi bölümünü tercih eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, yaklaşık 30 yıldır Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe mühendis ve yönetici olarak çalışmaktadır.

İnşaat mühendisliği kapsamında alt yapı, üst yapı, raylı sistemler konusunda birçok projede üst düzey yöneticilik yapan Yanıkömeroğlu, 15 yıl boyunca sektörün önde gelen firmalarında Proje Mühendisliği, Planlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev aldı ve sonrasında da edinmiş olduğu deneyimleri bir girişim hâline getirerek; yaklaşık 250 mimar ve mühendisin görev yaptığı bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında yer aldı.