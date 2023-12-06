İYİ Parti'de yerel seçim öncesi çatlak: Gökçebey Belediye Başkanı istifa etti

6 Aralık 2023 12:58 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:29

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yerel seçimlere geri sayım başladı. Birçok parti hazırlıklarını sürdürürken İYİ Parti'de sular durulmuyor. Peş peşe istifaların ve ayrılıkların yaşandığı İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden ihraç edildi. Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilmişti. İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin olarak partiden ihracına karar verdi. Bunun ardından Zonguldak'tan da bir ayrılık haberi geldi.

GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Zonguldak'ın Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019 yılında üye olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurarak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki dönemdir bana vermiş olduğunuz destekle bana belediye başkanı olma gururunu yaşattınız. Bende bu kutsal görevde verdiğiniz desteğin karşılığı olarak sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Görüldüğü lüzum üzerine 2019 yılında üye olduğum İYİ Parti’den bugün itibari ile üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bu süreç içinde önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet eden tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunar, kamuoyunun bilgisine arz ederim.”

Öztürk daha önce de AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.

'YOLA ÇIKTIKLARINI YOLDA BULDUKLARINA DEĞİŞTİLER'

İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mithat Solgun açıklamasında, “Daha partileşmeden Türkiye’nin gündemine oturan, her kesimden büyük bir vatandaş kitlesinin ve toplumsal muhalefetin umudu haline gelen bir partiyi, bitmek bilmeyen egolarıyla, kişisel hırs ve çekişmeleriyle, havaya girip kendilerini dev aynasında gören tavırlarıyla bitme noktasına getirdiler. Milletin kendilerine açtığı sınırsız krediyi hovardaca harcadılar. Yola çıktıklarını yolda buldukları ile değiştirdiler. Kısacası kendilerine umut bağlayan milyonlarca vatandaşın saf, temiz halisane duygu ve beklentilerine yazık ettiler.

Bunca yaşananlardan sonra şahsen İYİ Parti’de sade bir üye olarak bile kalmayı doğru bulmuyoruz. Ziyadesiyle huzursuz ve rahatsızız. Daha fazla ayrıntıya girmeden, büyük umutlarla, büyük bir beklenti ile üye olduğum İYİ Partiden bugün itibarıyla istifa ediyorum” dedi.