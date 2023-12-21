Muhalefet kanadında yerel seçim maratonu! CHP, 250’ye yakın adayını açıklayacak

21 Aralık 2023 12:59 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 13:00

İktidar ve muhalefet kanadında 31 Mart 2024'te gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Partilerin ittifak görüşmeleri ve belirleme süreci hız kazanırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday belirleme çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi.

CHP geçtiğimiz hafta yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında aralarında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP’ye geri dönen Tanju Özcan’ın da bulunduğu 227 adayı açıklamıştı.

Üç büyükşehir adayını ve bazı ilçe adaylarını açıklayan CHP, bugün de yaklaşık 250 seçim çevresinin belediye başkan adaylarını duyurmayı planlıyor.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI NETLEŞİYOR

CHP Parti Meclisi, bugün saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda Adana, Mersin, Hatay ve Aydın büyükşehirleri ele alınacak. Zeydan Karalar'ın Adana'da, Vahap Seçer'in Mersin'de, Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'da devam edeceği konusunda kesin bir beklenti bulunurken, Hatay için Lütfü Savaş'ın durumu belirsizliğini koruyor.

CHP'de Salı günü başka bir Parti Meclisi toplantısı daha planlanıyor ve bu toplantıda adayların bir kısmının daha açıklanması öngörülüyor. Ayrıca İstanbul'daki ilçe adaylarının bir kısmının önümüzdeki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. CHP, en geç 15 Ocak tarihine kadar tüm adaylarını kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULANLAR

CHP lideri Özgür Özel ve eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday yapılacağını söylemesine rağmen geçen hafta gerçekleştirilen PM toplantısında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun isminin açıklanmaması ‘Üstü çizildi mi?’ sorularını beraberinde getirmişti. Kulislerde, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Mersin’de Vahap Seçer, Adana’da ise Zeydan Karalar’la yola devam edileceği konuşuluyor. İzmir, Eskişehir, Antalya ve Hatay’da ise mevcut belediye başkanlarının yerine yeni isim arayışının sürdüğü belirtiliyor. CHP aday belirleme sürecinde önceliği mevcutta yönetimi kendisinde bulunan belediyelere veriyor.