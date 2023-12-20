CHP’de dört gün arayla iki PM toplantısı! İstanbul'da ilçe adayları açıklanacak

20 Aralık 2023 12:43 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:46

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim maratonu devam ediyor. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde aldığı kararla yerel seçimlere girmeye hazırlanırken, İYİ Parti ve Zafer Partisi 81 ilde tek başına girme kararı aldı. CHP ise İYİ Parti'nin iş birliği teklifini reddetmesinin ardından 4 büyükşehir için adaylarını belirledi.

200'E YAKIN ADAYI AÇIKLAYACAK

CHP, yarın gerçekleştireceği Parti Meclisi (PM) toplantısında 200'e yakın adayı kamuoyu ile paylaşacak. Yapılacak açıklamada, il ve büyükşehirlerin de yer alabileceği belirtilirken, özellikle Adana ve Mersin'in de adaylarının değerlendirileceği ifade ediliyor. Aydın adayının ise bir sonraki Parti Meclisi toplantısında duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL'DA İLÇE ADAYLARI AÇIKLANACAK

CHP, aday belirleme sürecine hız kazandırarak, Perşembe günü gerçekleşecek olan Parti Meclisi toplantısının ardından, salı günü bir kez daha aday belirleme gündemiyle toplanacak. 4 gün arayla gerçekleşecek iki PM toplantısında, çok sayıda seçim çevresinin adaylarının açıklanması bekleniyor. Öte yandan İstanbul ilçelerinin adaylarının da açıklanacağı belirtiliyor.

Özellikle CHP'nin elinde olmayan Tuzla, Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Çatalca, Silivri gibi ilçelerin adaylarının ilk etapta açıklanabileceği ifade edilirken, bu ilçelerin CHP'nin çok az farkla kaybettiği bölgeler olduğu vurgulanıyor. Geçtiğimiz hafta tek adayı olan ya da aday isminde kesin ve açık ara uzlaşı bulunan seçim çevrelerini açıklayan CHP, bundan sonraki iki PM toplantısında birden fazla adayı olan ve anket ve saha çalışmalarıyla belirlenen adayları kamuoyuyla paylaşacak.