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    • Haberler > Politika > Murat Kurum, Diyarbakırlılarla buluştu: Poşu taktı, Kürtçe konuştu, halay çekti

    Murat Kurum, Diyarbakırlılarla buluştu: Poşu taktı, Kürtçe konuştu, halay çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul, Murat Kurum, Diyarbakır, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Diyarbakır Hemşehri Buluşmaları'na katılan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, poşu takıp Diyarbakırlıları "Ser sera, ser çava" diyerek Kürtçe selamladı. Kurum, etkinliğin sonunda ise halay çekti.

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Güngören'de, Diyarbakır Hemşehri Buluşmaları'na katıldı.

    Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Diyarbakır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yalçıntepe ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    POŞU TAKTI, KÜRTÇE KONUŞTU, HALAY ÇEKTİ

    Kurum'un Diyarbakır poşusu taktığı görüldü. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ilettiğini söyledi. 

    Diyarbakır'ı tüm zenginlikleriyle çok sevdiklerini belirten Kurum, "Diyarbakır'ı tüm değerleriyle, oradaki tarihin, kültürün izleriyle birlikte çok seviyoruz" dedi.

    Diyarbakırlıları Kürtçe selamlayan Kurum, "Ser sera, ser çava (Başım gözüm üstüne)" dedi. 

    Seçime sayılı günler kaldığını anımsatan Kurum, bu süreçte kapı kapı gezeceklerini, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

    Kurum, etkinliğin sonunda 'Diyarbekir Yoluna' olarak da bilinen 'Delalım' adlı türküde halay çekti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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