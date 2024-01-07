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Murat Kurum’un adaylık çıkışının ardından İmamoğlu’ndan ilk mesaj
AK Parti’de İBB adaylığına kesin gözüyle bakılan Murat Kurum’un son paylaşımının ardından bir paylaşım da İBB Başkanlığına yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, X hesabından paylaştığı 2 dakikalık videoya “16 milyon hemşehrimle, yine yaparız bu işi” notunu düştü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin İBB adayını resmen açıklayacak.
Adaylığına kesin gözüyle bakılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum’dan dün akşam dikkat çeken bir video geldi.
KURUM’DAN “ÇALIŞACAĞIZ” MESAJI
Kurum, ekibinin yer aldığı videoda "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımız deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
“YİNE YAPARIZ BU İŞİ”
İBB’nin mevcut Başkanı ve yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu ise Kurum’un mesajının ardından X hesabından bir video yayınladı.
İmamoğlu, paylaştığı görüntülere “16 milyon hemşehrimle, yine yaparız bu işi” notunu düştü.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi