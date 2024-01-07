Murat Kurum’un adaylık çıkışının ardından İmamoğlu’ndan ilk mesaj

7 Ocak 2024 10:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:29

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin İBB adayını resmen açıklayacak.

Adaylığına kesin gözüyle bakılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum’dan dün akşam dikkat çeken bir video geldi.

KURUM’DAN “ÇALIŞACAĞIZ” MESAJI

Kurum, ekibinin yer aldığı videoda "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımız deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

“YİNE YAPARIZ BU İŞİ”

İBB’nin mevcut Başkanı ve yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu ise Kurum’un mesajının ardından X hesabından bir video yayınladı.

İmamoğlu, paylaştığı görüntülere “16 milyon hemşehrimle, yine yaparız bu işi” notunu düştü.