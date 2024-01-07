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    Murat Kurum’un adaylık çıkışının ardından İmamoğlu’ndan ilk mesaj

    AK Parti’de İBB adaylığına kesin gözüyle bakılan Murat Kurum’un son paylaşımının ardından bir paylaşım da İBB Başkanlığına yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, X hesabından paylaştığı 2 dakikalık videoya “16 milyon hemşehrimle, yine yaparız bu işi” notunu düştü.

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin İBB adayını resmen açıklayacak.

    Adaylığına kesin gözüyle bakılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum’dan dün akşam dikkat çeken bir video geldi.

    KURUM’DAN “ÇALIŞACAĞIZ” MESAJI

    Kurum, ekibinin yer aldığı videoda "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımız deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

    “YİNE YAPARIZ BU İŞİ”

    İBB’nin mevcut Başkanı ve yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu ise Kurum’un mesajının ardından X hesabından bir video yayınladı.

    İmamoğlu, paylaştığı görüntülere “16 milyon hemşehrimle, yine yaparız bu işi” notunu düştü.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumEkrem ImamoğluIbb
    Haberler > Politika > Murat Kurum’un adaylık çıkışının ardından İmamoğlu’ndan ilk mesaj
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