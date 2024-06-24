Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanmıştı: MHP'li Güven Adıgüzel zehir zemberek sözlerle istifa etti

Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanmıştı: MHP'li Güven Adıgüzel zehir zemberek sözlerle istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanmıştı: MHP&#039;li Güven Adıgüzel zehir zemberek sözlerle istifa etti
Mhp, İstanbul, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oğlunun adı göçmen kaçaklığı iddialarıyla anılan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel partisinden istifa etti. Adıgüzel, "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve partim MHP’ye itibar suikastı yapan namussuz ve şerefsizdir" dedi.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel partisinden istifa etti. Adıgüzel'in oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklandığı gündem olmuştu. Kaçakçılık yapılan teknede uyuşturucu ve bir PKK üyesi daha olduğu iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, köşesinde Adıgüzel'in oğlunun tutuklandığını yazmıştı.

İSTİFASINI DUYURDU

Sosyal medya hesabından Saymaz'ın paylaşımına cevap veren Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İsmail SAYMAZ dün sizinle telefon görüşmemizde ben bu olayın iç yüzünü size anlatmakla birlikte Cumhuriyet Savcılığı tutanaklarını dahi size yolladım. Çocuklarımı PKK terör örgütünün nasıl kullandığını tüm çıplaklığı ile size izah ettim.

Terör örgütü PKK’nın beni hedef alarak tehdit etmesi nezdimde, abesle iştigal bir durumdur! Asıl üzücü olan çocuklarımın üzerinden benim ve partim olan MHP’nin hedef alınması. Bu vesileyle üzgünlüğümü beyan ediyorum. Saygı ve hürmetlerimle…

Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum.
Saygılarımla…

Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve partim MHP’ye itibar suikastı yapan namussuz ve şerefsizdir…"

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa'nın en iyi havayolu şirketleri açıklandı! Bakın THY kaçıncı oldu1 milyonluk altını yanlışlıkla çöpe atan aile muradına kavuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saadet Partisi'nde genel başkanlık yarışı! Temel Karamollaoğlu, genel merkezin desteklediği ismi açıkladı - PolitikaKaramollaoğlu, genel merkezin desteklediği ismi açıkladıAK Parti'de kritik MYK başladı: İşte madde madde masadaki konular - Politikaİşte madde madde masadaki konularİmamoğlu'na taşlı saldırı davası ertelendi: Tüm sanıklar için hapis cezası talebi - PolitikaTüm sanıklar için hapis cezası talebiCHP’nin gölge bakanı Yalçın Karatepe yarın Bakan Şimşek'le görüşecek: Gündem asgari ücret ve emekli maaşı - PolitikaCHP'nin gölge bakanı yarın Bakan Şimşek'le görüşecekKurban Bayramı sonrası ilk mesai! TBMM'de bu hafta neler görüşülecek? - PolitikaTBMM'de bu hafta neler görüşülecek?AK Parti'den CHP'li isme düzenlenen saldırı sonrası sükûnet mesajı: MHP ile ilişkilendirilmemeli - Politika"CHP'li isme silahlı saldırı MHP ile ilişkilendirilmemeli"
Sonraki Haber Yükleniyor...