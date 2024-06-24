Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanmıştı: MHP'li Güven Adıgüzel zehir zemberek sözlerle istifa etti

Oğlunun adı göçmen kaçaklığı iddialarıyla anılan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel partisinden istifa etti. Adıgüzel, "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve partim MHP’ye itibar suikastı yapan namussuz ve şerefsizdir" dedi.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel partisinden istifa etti. Adıgüzel'in oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklandığı gündem olmuştu. Kaçakçılık yapılan teknede uyuşturucu ve bir PKK üyesi daha olduğu iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, köşesinde Adıgüzel'in oğlunun tutuklandığını yazmıştı.

İSTİFASINI DUYURDU

Sosyal medya hesabından Saymaz'ın paylaşımına cevap veren Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İsmail SAYMAZ dün sizinle telefon görüşmemizde ben bu olayın iç yüzünü size anlatmakla birlikte Cumhuriyet Savcılığı tutanaklarını dahi size yolladım. Çocuklarımı PKK terör örgütünün nasıl kullandığını tüm çıplaklığı ile size izah ettim.

Terör örgütü PKK’nın beni hedef alarak tehdit etmesi nezdimde, abesle iştigal bir durumdur! Asıl üzücü olan çocuklarımın üzerinden benim ve partim olan MHP’nin hedef alınması. Bu vesileyle üzgünlüğümü beyan ediyorum. Saygı ve hürmetlerimle…

Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum.

Saygılarımla…

Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve partim MHP’ye itibar suikastı yapan namussuz ve şerefsizdir…"