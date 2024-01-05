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    ORC İstanbul seçim anketi 2024! ORC son yerel seçim anketi sonuçları oy oranları nedir?

    ORC İstanbul seçim anketi 2024 sonuçları! | ORC Araştırma son yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçim anketi sonuçlarını paylaştı. ORC İstanbul seçim anketi merak ediliyordu. ORC yerel seçim anket sonuçları açıklandı. İşte ORC İstanbul seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranları!

    ORC İstanbul seçim anketi 2024! ORC son yerel seçim anketi sonuçları oy oranları nedir?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ORC yerel seçim anketi! ORC Araştırma son yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçim anketi sonuçlarını paylaştı. İşte ORC son yerel seçim anketi sonucu!

    ORC İSTANBUL SEÇİM ANKETİ 2024

    Son olarak ORC Araştırma şirketi 25 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında toplam 5100 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

    "İstanbulluların Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin 2’li Yarışta Oy Verme Tercihleri"nin sorulduğu yarşta ise iki ittifakın da adayını yakın oy aldığı görüldü.

    CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40.8 oy alırken Cumhur İttifakı'nın belirleyeceği adaya ise yüzde 40.2 oy verildiği görüldü. Eğilimler ölçülürken kararsızların yüksek olması ise dikkatlerden kaçmadı.

    • Ekrem İmamoğlu %40,8
    • Cumhur İttifakı (AK Parti Adayı) %40,2
    • Kararsızım Adaylara Bağlı %19,0

    AK PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının kim olacağı ise en çok merak ediliyor. AK Parti'nin İstanbul'da adayını Milletvekili Murat Kurum'un olacağı kulislerde konuşurken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı açıklayacak.

    CHP ADAYI KİM OLDU?

    CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi. İmamoğlu “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla seçim startını verdi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Politika > ORC İstanbul seçim anketi 2024! ORC son yerel seçim anketi sonuçları oy oranları nedir?
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