Oy oranı düşerse DEM bölünebilir! CHP ile ortaklık partiyi karıştırdı

CHP’ye oy vermekten kaçınan seçmenini kandırıp oyları İmamoğlu’na taşımak için göstermelik aday çıkaran DEM’de kriz var. Yönetimde görüş ayrılıkları baş gösterdi. Kürt kanaat önderleri DEM’in seçim sonrası iki ya da üçe bölüneceği görüşünde.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - CHP ile DEM arasındaki iş birliğinin sandığa nasıl yansıyacağı ve seçim sonrası muhtemel etkileri tartışılıyor. DEM’in İstanbul’da aday çıkarmaya soğuk baktığı ancak CHP’nin kendileriyle yapacağı ittifaktan kaçan milliyetçi seçmenin başka partiye gitmesini önlemek için tavşan aday taktiğini devreye soktuğu belirtiliyor. Ayrıca DEM Parti yöneticilerinin, tabana “İstanbul’da ve uzlaşılan yerlerde CHP’ye oy verin” talimatı gönderdiği öne sürülüyor. Bu ince oyunlarla CHP ve DEM’in oy kaybına uğramasının önüne geçilmek isteniyor.

"YÜZDE 7'NİN ALTINA DÜŞERSE DAĞILMA KAÇINILMAZ"

Bu arada, Kürt kanaat önderleri CHP ile iş birliği sebebiyle partinin 31 Mart sonrası iki ya da üçe bölüneceği görüşünü savunuyor. Araştırmacı Dr. Murat Koç “Tabanda DEM’e çok büyük tepki var. Bariz bir ayrışma ve kavga ortamı hâkim. Seçim sonuçları ile birlikte bu çatlak uçuruma dönüşecek. DEM Parti’nin oyu yüzde 7’nin altına düşerse dağılma kaçınılmaz. Eğer yüzde 7’yi aşarsa Öcalan doktrini işe yaradı denilerek Kandil ve ittifak hâlinde olduğu odaklar geriletilecek” diyor.

Eski HDP yöneticilerinden Ayhan Bilgen de CHP’ye endeksli siyasetin DEM’e ciddi bedel ödeteceği düşüncesinde... Bilgen “Kandil sonuçları ne olursa olsun Erdoğan’a kaybettirin diyor. Bu amaç dâhilinde DEM’i de fedaya hazırlar. Sahada gördüğüm gerçeklik bu sandıkta ciddi bir tepki ile karşılaşacaklar ve oyları 3-4 puan düşebilir” ifadesini kullandı.