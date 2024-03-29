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Haberler > Politika > Ömer Çelik'ten 'Türkiye İttifakı' yorumu: CHP-DEM ittifakı diyemeyip başka etiketle sunuyorlar

Ömer Çelik'ten 'Türkiye İttifakı' yorumu: CHP-DEM ittifakı diyemeyip başka etiketle sunuyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ömer Çelik&#039;ten &#039;Türkiye İttifakı&#039; yorumu: CHP-DEM ittifakı diyemeyip başka etiketle sunuyorlar

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' yapan CHP'ye AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Ben Türkiye İttifakı dedikleri şeye 'mahçup ittifak' diyorum. CHP-DEM ittifakı diyemedikleri için başka etiketlemeyle sunmak istiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te konuk olduğu programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile olan ittifakı hakkında konuşan Çelik, "Ben Türkiye İttifakı dedikleri şeye 'mahçup ittifak' diyorum. Açıkça adını koyamıyorlar. Orada fiili ittifak söz konusu. CHP-DEM ittifakı diyemedikleri için başka etiketlemeyle sunmak istiyor" dedi.

'HEPSİNİN VATANDAŞTAN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR'

14-28 Mayıs seçimleri üzerinden 1 yıl geçmediğini hatırlatan Çelik, 'Altılı Masa'ya dair şu ifadeleri kullandı:

"Çıktınız milletin önüne belge yayınladınız. 'Biz mutlu olacağız' diye kağıda yazdığınızda mutlu olmuyorsunuz ki. 6'sı 7'si karar vermeden Cumhurbaşkanı karar alamayacaktı onların modelinde. Onay vermezlerse yüksek bürokrat da atanamayacak. Ben bunu görünce 'Bundan çıksa çıksa askeri vesayet çıkar' demiştim. CHP köklü bir parti. Bu kadar görül vermiş vatandaşımız var. Belli talepler var. Onların haberi olmadan, parti yönetimin haberi olmadan, sayın Kılıçdaroğlu gizli pazarlıklar yapmış. Şimdi bu yapının aktörleri çıkıp birbirlerine Cumhuriyet tarihinin en ağır laflarını söylüyorlar. Hepsinin vatandaştan özür dilemesi gerekir."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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