Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili tartışılan sözlerine devam ediyor: Polis akademisinden değil beşikten komiser

CHP lideri Özgür Özel, daha önce 'Türk polisi' diye tanıttığı, Behzat Ç. dizisinde Başkomiser Behzat Ç. karakterini canlandıran CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile ilgili tartışılan sözlerine devam ediyor. Özel bu sefer de "Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser" diyerek Beşikçioğlu için oy istedi.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri için 21 gün sonra sandık başına gidecek. Yerel seçim takviminde geri sayım sürerken partilerin çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bu kapsamda, Ankara'da Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Özgür Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da eşlik etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Ankara’nın önemine vurgu yaparak, “Etimesgut 5 yıl önce Mansur başkana verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın, emeklinin, işsizin, koluna giren, ona destek veren ve arkasında duran halkçı bir belediyecilik ile bütün Ankara’nın gönlünü fethetti” ifadesini kullandı.

'BEŞİKÇİOĞLU'NU POLİS YA DA VALİ OLARAK TANIYORLAR'

Erdal Beşikçioğlu’nu vatandaşların polis ya da vali olarak tanıdığını söyleyen Özel, “Anketörler diyor ki çok daha yukarıda çıkacak ama soruyoruz 'Kime oy vereceksin?' diye. Teyze diyor ki 'Ben valiye vereceğim valiye.' Gençler diyormuş ki ‘Ben Behzat ağabeye vereceğim bunların hiçbirine vermeyeceğim’” diye konuştu.

'POLİS AKADEMİSİNDEN DEĞİL BEŞİKTEN KOMİSER'

CHP örgütünün Beşikçioğlu’nu herkese güzel bir şekilde tanıtması gerektiğini belirten Özel, “Hepimizin bir görevi var. Gençler ve yaşlılar, toplumun tüm kesimleri seviyor ancak onun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Erdal Beşikçioğlu’nu şöyle söyleyin. Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçioğlu'na oy versinler" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 'TÜRK POLİSİ' OLARAK TANITMIŞTI

Özgür Özel, daha önce de düzenlenen bir mitinge Erdal Beşikçioğlu'nu 'Türk polisi' olarak tanıtmış, "Ona bakınca ben suçlulara göz açtırmayan Türk polisini, valiyi, 1 Nisan'dan itibaren Etimesgut'un yüzünü güldürecek hepinizin sevgilisini görüyorum" demişti.