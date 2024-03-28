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Haberler > Politika > Özgür Özel son seçim virajında el artırdı: 5 büyükşehir için iddialı çıkış

Özgür Özel son seçim virajında el artırdı: 5 büyükşehir için iddialı çıkış

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel, seçimlere 3 gün kala iddialı konuştu. Özel, CHP'li 11 büyükşehir belediyesine 5 büyükşehir daha eklemelerinin mümkün olduğunu söyledi. İstanbul için de konuşan Özel, "Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken iddialı açıklamalarda bulundu. 

CHP'de olan 11 büyükşehrin üstüne 5 büyükşehri daha eklemelerinin mümkün olduğunu ifade eden Özel, "Bir kere Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam. Giresun'u Sinop'u kazanacağız ve Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak'ı yan yana kazanacağız. Kütahya'nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var" dedi.

'HER ANKET BİR ÖNCEKİNDEN İYİ GELDİ'

İstanbul seçimlerine de değinen Özel, "Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. İddialı bir şey söylemiyim ama şunu söyleyeyim, hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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