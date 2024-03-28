Özgür Özel'den Şükrü Genç'e yeniden çağrı: Desin ki CHP'ye kaybettirmek benim işim değil

CHP lideri Özel, partisinden ayrılarak bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e yeniden çağrıda bulundu. Özel, Genç'e seslenerek, "Desin ki ben bu görevi yıllarca yaptım bir teveccüh göreydim bir dönem daha yapacaktım anketleri gördüm kazanmıyorum ama CHP’ye kaybettirmek benim işim değil, adayımızın elini kaldırsın. Pazartesi günü büyük bir törenle partiye geri dönsün, her görevi de kendisine verelim" dedi.

CHP'nin aday belirleme sürecinde kriz yaşadığı yerlerden biri de Sarıyer olmuştu. CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız adaylık kararı vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de neredeyse her açıklamasında Genç'e adaylıktan çekilmesi konusunda çağrılarda bulunuyor. Dün katıldığı bir programda Şükrü Genç'e, "Adaylıktan çekil, pazartesi rozetini takayım" diyen Özel bugün de benzer bir çağrıyla seslendi.

Genç'i Yılmaz Büyükerşen’in takımına davet ediyoruz diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

Sarıyer’de şöyle bir güçlüğümüz var, Şükrü Genç hepimizin çok değer verdiği hürmet ettiği defalarca partimizden aday gösterilmiş Sarıyer’de partimizi temsil etmiş biri. Sarıyer’de memnuniyet anketleri yapıldığında bir değişim isteği çıktı.

'ADAYIMIZ KAZANIYOR'

Büyük bir başarısızlık değil ama değişim yönünde ciddi bir talep var. Biz bunu Şükrü başkanla konuştuk. Ama Şükrü Başkan kendisinin aday olması gerektiği konusunda ısrar etti sonra da bağımsız aday oldu. Durum şu anketler adayımız Oktay Bey seçimi kazanıyor, Ak Parti birkaç puan arkamızda.

Yüzde iki de hata payı var ben hep aleyhe düşünürüm, 3 puanda iki puan düş 1 puan var. Şükrü Genç’in aldığı oylar da yüzde 15’lerde, yani kazanıyor ama Allah göstermesin yüzde 1 fazla oy alsa kaybettiriyor. Ya bu kadar emeğin var partinin emeğin senin emeğin var. Orada Türkiye’nin çok önemli üniversiteleri var. Boğaziçi’nin içinde kayyum var dışında da mı olsun? Çok sıkıntılı bir süreç.

'ANKETLERİ GÖRDÜM KAZANMIYORUM DESİN'

Çağrım, Şükrü başkan çıksın toplasın kalabalığı, biz mesaj atalım bütün CHP’liler de gitsin. Desin ki ben bu görevi yıllarca yaptım bir teveccüh göreydim bir dönem daha yapacaktım anketleri gördüm kazanmıyorum ama CHP’ye kaybettirmek benim işim değil, adayımızın elini kaldırsın, desin ben de gideyim.

'PAZARTESİ PARTİYE DÖNSÜN'

Ona yakışan budur, pazartesi günü büyük bir törenle partiye geri dönsün, her görevi de kendisine verelim. Şükrü Genç ‘in paraya pula makama zaten ihtiyacı yok. En güzel görevleri hep beraber yaparız. Yılmaz Büyükerşen’in takımına davet ediyoruz onu.