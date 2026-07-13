CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti atanması amacıyla yarın mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Emre “Kurultay yapmak için çağrı heyeti oluşturuluyor. Başvurumuzu yarın yapacağız” dedi.

‘Mutlak butlan’ kararı sonrasında hareketliliğin hiç azalmadığı Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağanüstü kurultay kaosu sürerken, CHP İstanbul Milletvekili, Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre yeni açıklamalar yaptı.

TBMM’de açıklamalar yapan Emre, partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti atanması amacıyla yarın mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Özgür Özel ve ekibinden yeni kurultay adımı! Yarın mahkemeye başvuracaklar: çağrı heyeti talep edilecek

“YARINDAN İTİBAREN BAŞVURU YAPACAĞIZ”

Emre şunları söyledi: Makul, yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için yarından itibaren başvuru yapacağız. Kurultay yapmak için çağrı heyeti oluşturuluyor. Üç kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere görev yapıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor. Başvurumuzu yarın yapacağız.

Özgür Özel ve ekibinden yeni kurultay adımı! Yarın mahkemeye başvuracaklar: çağrı heyeti talep edilecek

Yargıtay'daki mutlak butlan dosyasının adli tatilden önce karara bağlanması gerektiğini belirten Emre mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine olağanüstü kurultay için verdikleri imzaları hatırlatarak hiçbir işlem yapılmadığını belirtti.

45 GÜN İÇİNDE KURULTAY ŞARTI

PM toplantısında üye tamsayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü kurultay kararı alınması halinde ise tüzüğe göre, en az 15 gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç 45 gün içinde kurultayın gerçekleştirilmesi şartı bulunuyor. Ancak tedbir kararı nedeniyle kurultayın toplanamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu cephesinin alınan hiçbir kararı işleme koymayacağı belirtiliyor.

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