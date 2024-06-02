Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: CHP'li olup CHP'nin başarısızlığı için çalışanlar oldu

Yerel seçim sürecinde özellikle aday belirleme aşamasında büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devamında da CHP’li olup CHP’nin başarısızlığı için çalışanlar oldu" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde partinin hedeflerine ve Türkiye'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, görevi devraldığı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloğunu en iyi şekilde sürdürmeye çalıştığını belirterek, "'Hançer' başta olmak üzere yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışma konusu oldu. Tartışmalara açıklık getirmek benim değil Kemal Bey'in yapacağı bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"BELKİ BU KAYGIDAN KEMAL BEY DE ETKİLENİYOR"

Cumhuriyet'e konuşan CHP lideri, açıklamalarına şöyle devam etti: "Benim gördüğüm Kemal Bey’le çok yakın siyaset yapmış bazı arkadaşlar, 'Kemal Bey siyasetin tümüyle dışında kalırsa biz de siyaset yapamayız' gibi bir kaygı içindeler. Belki bu kaygıdan Kemal Bey de etkileniyor. Bu partiye verilen hiçbir emek boşa gitmeyecek. Bunu zamanla herkes görecek."

"BEN BU PARTİDE KİMSENİN DEĞİL, CHP'NİN ADAMIYIM"

Yerel seçimlerden sonra gündeme getirdiği 'normalleşme' konusuna değinen Özel, "Benim gündeme getirdiğim 'normalleşme' aslında olması gerekeni, demokratik olanı aramak. Bu anlamda parti içi de normalleşecek. Ben bu partide kimsenin değil, CHP’nin adamıyım. Tek hedefim var, CHP’yi iktidar yapmak" dedi.

"CHP'Lİ OLUP CHP'NİN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ÇALIŞANLAR OLDU"

"Yerel seçim sürecinde özellikle aday belirleme aşaması sancılı oldu" diyen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Devamında da CHP’li olup CHP’nin başarısızlığı için çalışanlar oldu. Onlarla ilgili yerel olarak işletilecek disiplin sağlıklı sonuç vermeyecekti. Bunu merkeze çektik. Düşüncem acımasız bir partiden atma durumunun olmaması. Partiden attın, öyle kişiler var ki CHP’nin dışında başka bir şeyle ilgilenemez. Onların ruhunu da mı söküp atacaksın? Burada sistemli bir zarar verme olmamışsa affedici olmak gerek."