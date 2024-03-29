Seçim hazırlıklarında sona doğru: Malzeme torbaları teslim edildi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mart 2024 18:40 - Güncelleme: 29 Mart 2024 18:55 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

Trakya'da köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları teslim edildi. İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00 itibarıyla dağıtılacak.