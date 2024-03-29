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Seçim hazırlıklarında sona doğru: Malzeme torbaları teslim edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Seçim hazırlıklarında sona doğru: Malzeme torbaları teslim edildi

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trakya'da köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları teslim edildi. İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00 itibarıyla dağıtılacak.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları verildi. Kırklareli Adliyesinde sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi.

Seçim hazırlıklarında sona doğru: Malzeme torbaları teslim edildi - 1. Resim

MALZEME TORBALARINDA NELER VAR?

Malzeme torbalarında oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu yer alıyor.

Seçim hazırlıklarında sona doğru: Malzeme torbaları teslim edildi - 2. Resim

İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00 itibarıyla dağıtılacak.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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