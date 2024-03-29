Seçim hazırlıklarında sona doğru: Malzeme torbaları teslim edildi
Politika Haberleri / Anadolu Ajansı
Trakya'da köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları teslim edildi. İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00 itibarıyla dağıtılacak.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları verildi. Kırklareli Adliyesinde sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi.
MALZEME TORBALARINDA NELER VAR?
Malzeme torbalarında oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu yer alıyor.
İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00 itibarıyla dağıtılacak.