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Seçime geri sayım: Yasaklar ne zaman başlayacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçime geri sayım: Yasaklar ne zaman başlayacak?

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçime 2 gün kala seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı ve ne olacağı merak konusu oldu. Yasaklar, seçim sabah 06.00'da uygulanmaya başlayacak.

Türkiye 2 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim yasakları ise seçim günü sabah 06.00 itibarıyla başlayacak. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

YASAKLAR NELER?

  • Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
  • Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
  • YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
  • Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.
  • Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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