Seçime geri sayım: Yasaklar ne zaman başlayacak?

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mart 2024 18:23 - Güncelleme: 29 Mart 2024 18:32 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yerel seçime 2 gün kala seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı ve ne olacağı merak konusu oldu. Yasaklar, seçim sabah 06.00'da uygulanmaya başlayacak.