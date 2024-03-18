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Haberler > Politika > Son seçim anketleri geldi! Gaziantep ve Diyarbakır'da hangi aday önde?

Son seçim anketleri geldi! Gaziantep ve Diyarbakır'da hangi aday önde?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son seçim anketleri geldi! Gaziantep ve Diyarbakır&#039;da hangi aday önde?

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ADA Araştırma, Gaziantep ve Diyarbakır için yerel seçim anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre Gaziantep'te AK Parti'nin adayı önde. Diyarbakır'da ise ilk sıra DEM Parti'nin.

ADA Araştırma, Gaziantep ve Diyarbakır’da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

ADA Araştırma’nın Gaziantep’te 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlar şöyle:

  • AK Parti - Fatma Şahin: Yüzde 56.3
  • CHP - Muzaffer Ertürk: 21.2
  • Yeniden Refah Partisi - Şükrü Yılmaz: Yüzde 10.0
  • DEM Parti - Selman Tutumlu: Yüzde 5.5
  • Diğer: Yüzde 7.0

Son seçim anketleri geldi! Gaziantep ve Diyarbakır'da hangi aday önde? - 1. Resim

ADA Araştırma’nın 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile gerçekleştirdiği Diyarbakır anketinin sonuçları ise şöyle:

  • DEM Parti - Serra Bucak: Yüzde 59.8
  • AK Parti - Mehmet Halis Bilden: Yüzde 28.2
  • CHP - Cafer Pekdemir: Yüzde 3.8
  • Yeniden Refah Partisi - Hikmet Kaplan: Yüzde 2.4
  • Diğer: Yüzde 5.8

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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