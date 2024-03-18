Son seçim anketleri geldi! Gaziantep ve Diyarbakır'da hangi aday önde?

ADA Araştırma, Gaziantep ve Diyarbakır için yerel seçim anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre Gaziantep'te AK Parti'nin adayı önde. Diyarbakır'da ise ilk sıra DEM Parti'nin.

ADA Araştırma, Gaziantep ve Diyarbakır’da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

ADA Araştırma’nın Gaziantep’te 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlar şöyle:

AK Parti - Fatma Şahin: Yüzde 56.3

Yüzde 56.3 CHP - Muzaffer Ertürk: 21.2

21.2 Yeniden Refah Partisi - Şükrü Yılmaz: Yüzde 10.0

Yüzde 10.0 DEM Parti - Selman Tutumlu: Yüzde 5.5

Yüzde 5.5 Diğer: Yüzde 7.0

ADA Araştırma’nın 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile gerçekleştirdiği Diyarbakır anketinin sonuçları ise şöyle: