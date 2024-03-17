Denizli için son seçim anketi: AK Parti ve CHP'nin adayları başa baş

ALF Araştırma, Denizli için yerel seçim anketini yayımladı. CHP'nin adayı Çavuşoğlu'nun önde olduğu yarış halen başa baş devam ediyor.

ALF Araştırma, Denizli Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anketinin sonucunu paylaştı. 6-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 8.500 katılımcıyla yüz yüze görüşüldü.

Ankette katılımcılara, "Yerel seçimlerde Denizli Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

CHP'nin adayı Nuri Çavuşoğlu yüzde 41.4 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'nin adayı Osman Zolan ise yüzde 38.6 ile Çavuşoğlu'nu takip etti.

İyi Parti'nin adayı Yasin Öztürk, yüzde 7.9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ankette "Diğer" diyenlerin oranı yüzde 4.9 olurken; "Kararsız" olanlar ise yüzde 7.2 olarak yer aldı.