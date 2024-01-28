TBMM Başkanı Kurtulmuş, 4 hedef saydı: 'Misak-ı Milli'nin güncellenmesi zorunludur'

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Misak-ı Milli'nin 104. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda güncelleme talep etti. Kurtulmuş, "Mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan hedeflerimiz çerçevesinde güncellenmesi zorunludur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Misak-ı Milli'nin kabulünün 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş, İstiklal Savaşı esnasında, bağımsızlığa giden yolda edilen yeminin Misak-ı Milli adıyla belgelendiğini ve bunun memleketin temel taşlarından biri haline geldiğini bildirdi.

Misak-ı Milli'nin milletin özgürlük ve bağımsızlık anlayışını yansıtan bir ahitleşme olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ulusal egemenliğimizin tüm dünyaya duyurulmasından kısa süre önce İstanbul'da ortaya konan iradeyle yazılan bu metin ve mana, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde oy birliğiyle kabul edilmiş milli bir istikamet tayinidir" dedi.

'GÜNCELLENMESİ ZORUNLUDUR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ortak değerlerimiz ve inancımızla verdiğimiz mücadeleyle topraklarımızın bütünlüğü ve bölgemizde arzu ettiğimiz huzur ortamının sağlanması için gösterdiğimiz gayretler, kesintisiz bir kararlılıkla bugün de sürmektedir. Günümüzde ise Misak-ı Milli anlayışımızın mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan hedeflerimiz çerçevesinde güncellenmesi zorunludur. Özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bizlere aşılayan yeminimize bağlı kalarak, hak yolunda can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz."