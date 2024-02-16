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    • Haberler > Politika > TİP Genel Başkanı Erkan Baş Gebze adayı oldu

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş Gebze adayı oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TİP Genel Başkanı Erkan Baş Gebze adayı oldu
    Kocaeli, Seçim, Erkan Baş, Tip, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adayı olduğunu açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Baş, " Ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum" dedi. 

    Yerel seçimlere adım adım gidilirken partiler de hızla adaylarını açıklıyor. Türkiye İşçi Partisi de (TİP) açıkladığı İrfan Değirmenci ve Gökhan Zan gibi sürpriz adaylarına bir yenisini daha ekledi. 

    Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meclis'e milletvekili gönderen TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

    'TİP ADAYLIĞI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTIR'

    Erkan Baş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır.

    'İŞÇİ HAVZASI GEBZE'DEN ADAYIM'

    Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum.

    Türkiye’nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart! Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek"

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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