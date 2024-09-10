Tüzük değişikliği ile iktidar olunmaz! Sevi̇gen’den Özel’e sert eleştiriler

CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, CHP’nin parti tüzüğünde yaptığı değişiklikleri değerlendirdi

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Samet Eker ANKARA- CHP’nin parti tüzüğünde yaptığı değişiklikleri gazetemize değerlendiren CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Tüzükte çok fazla bir değişimin olmadığını dile getirdi.

Sevigen, milletvekili belirlemede kontenjanının yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarılmasının genel başkanın etrafındaki insanların baskısıyla olduğunu söyledi.

Sevigen, “Bu durum Genel Merkezi güçlendiriyor. Yüzde 5 kontenjan hükûmeti yönetmek istediğiniz zaman kendi kadronuzu oluşturmanız içindi. Yüzde 15’e çıkması mutfak dediğimiz alanı köreltecek. Zamanı geldiğinde ön seçime girme cesareti gösteremeyen Genel Başkanın etrafındaki isimler, o kadroları dolduracak” diye konuştu.

Herhangi bir partiyi iktidara getirecek durumun kadrolardaki isimler olduğunu açıklayan Sevigen, “O kadar konuşma oldu ama kadrolardan bahsedildi mi? Program yapıyorlar ve ‘Biz bu kadrolarla uygulama yapacağız’ demiyorlar. Vatandaş kadrolarınıza, uygulamalarınıza ve güvenilirliğinize bakar. Özgür Bey, gölge kabinesini çıkarıp, ben bu arkadaşlarla Türkiye’yi yöneteceğim diyemedi. Çok güveniyorsan, konuşma yaptıracaktın. Tüzük bir partiyi iktidara getirmez” ifadelerini kullandı.