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    • Haberler > Politika > Üç parçalı kriz derinleşiyor! CHP'deki bölünmüşlük kampanyalarına yansıdı

    Üç parçalı kriz derinleşiyor! CHP'deki bölünmüşlük kampanyalarına yansıdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Üç parçalı kriz derinleşiyor! CHP&#039;deki bölünmüşlük kampanyalarına yansıdı

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kurultay’ın ardından yaşanan iç çekişmelerle üç parçaya bölünen CHP’de kriz derinleşmeye devam ediyor. Partideki bölünmüşlük, aday belirleme sürecindeki Parti Meclisi (PM) milletvekilleri ve teşkilatlar arasında çıkan ayrışmayı sürdürüyor.

    FERHAT EKİNCİ’NİN HABERİ

    CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasındaki kriz boyutuna ulaşan sıkıntının, yerel seçim çalışmalarına da yansıdığı belirtiliyor. Kendilerine yakın isimlerin aday yapılmamasına tepki gösteren ekipler, diğer ekiplerin seçim çalışmalarına katılmazken, bu ayrışmanın seçim kampanya diline de yansıdığı görülüyor.

    Özgür Özel ve kendisine yakın adaylar, seçim çalışmalarında ‘muhalefete muhalefet’ edilmemesi gerektiği görüşünü savunurken, sadece AK Parti ve politikalarının eleştirilmesini, muhalif seçmenin gönlünü almak için de ılımlı mesajlar verilmesi gerektiğini düşünüyor.

    İBB Başkanı İmamoğlu ve PM’de aday göstertmeyi başardığı kendisine yakın isimler ise, ittifakta anlaşılamaması sonrası muhalefetle CHP arasında oluşan çatlaklığın artırılması kanısında... İmamoğlu ve ekibi, AK Parti’nin yanında özellikle İyi Parti ve CHP listesinden seçime giren, ancak kritik yerlerde aday çıkaran muhalefete de yüklenilerek kutuplaşma üzerinden oy almaya çalışılması gerektiği görüşünde. Kılıçdaroğlu yanlılarının ise bu süreçte, suya sabuna dokunmadan olanı biteni izleyip, seçim sonrası için kendi stratejilerini oluşturmak istediği belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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