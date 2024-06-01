Yaprak dökümü sürüyor! Aykut Kaya İyi Parti'den istifa etti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adana milletvekili Bilal Bilici'nin istifasının ardından İyi Parti'de bir isim daha görevi bıraktığını açıkladı. Antalya vekili Aykut Kaya'nın istifası ile birlikte İyi Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 36'ya düştü.
HABER MERKEZİ / ANKARA - 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından İyi Parti’de yaşanan yaprak dökümü sürüyor. Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti.
Kaya, yaptığı açıklamada, İyi Parti’de, millete ve ülkeye hizmet etme şartlarının ortadan kalktığını ifade ederek “Bu sebeple İyi Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım” dedi.
Kaya’nın önümüzdeki günlerde CHP’ye katılacağı iddia edildi. Kaya’nın istifasıyla İyi Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 36’ya düştü.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi