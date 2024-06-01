Yaprak dökümü sürüyor! Aykut Kaya İyi Parti'den istifa etti

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2024 03:50 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 03:51 - Güncelleme:

İyiparti, Chp, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Adana milletvekili Bilal Bilici'nin istifasının ardından İyi Parti'de bir isim daha görevi bıraktığını açıkladı. Antalya vekili Aykut Kaya'nın istifası ile birlikte İyi Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 36'ya düştü.