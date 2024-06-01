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Yaprak dökümü sürüyor! Aykut Kaya İyi Parti'den istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaprak dökümü sürüyor! Aykut Kaya İyi Parti&#039;den istifa etti
İyiparti, Chp, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana milletvekili Bilal Bilici'nin istifasının ardından İyi Parti'de bir isim daha görevi bıraktığını açıkladı. Antalya vekili Aykut Kaya'nın istifası ile birlikte İyi Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 36'ya düştü.

HABER MERKEZİ / ANKARA - 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından İyi Parti’de yaşanan yaprak dökümü sürüyor. Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti.

Kaya, yaptığı açıklamada, İyi Parti’de, millete ve ülkeye hizmet etme şartlarının ortadan kalktığını ifade ederek “Bu sebeple İyi Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım” dedi.

Kaya’nın önümüzdeki günlerde CHP’ye katılacağı iddia edildi. Kaya’nın istifasıyla İyi Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 36’ya düştü.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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