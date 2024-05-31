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İyi Partili belediyelere genelge! Müsavat Dervişoğlu'ndan atama uyarısı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Partili belediyelere genelge! Müsavat Dervişoğlu&#039;ndan atama uyarısı geldi
İyi Parti, Müsavat Dervişoğlu, Belediye Yönetimi, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan İyi Partili belediyelere liyakat ve atama uyarısıyla genelge gönderildi.

Altılı Masa etrafında girdikleri Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bozguna uğrayan İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerde süren kan kaybı sonrasında olağanüstü kongreye gitmiş Akşener'in yerine Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Yerel Seçimlerde 1 il, 24 ilçe ve 4 belde olmak üzere toplamda 29 belediyeyi kazanarak 4. sırada yer alan İyi Parti belediyelere genelge gönderildi.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş imzasıyla gönderilen "Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi"nde liyakat ve atamalara dikkat çekildi.

"Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi", "İsrafı Önleme", "Doğal Yaşamı Koruma ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere 3 başlık altında 7 maddenin yer aldığı genelgede şu ifadelere yer verildi: 

 "İYİ Partili belediyelerin içerisindeki tüm atamalar ve terfiler, liyakate dayalı olarak gerçekleştirilmeli, işe alımlar ve terfi süreçleri, adayların nitelikleri, deneyimleri ve performanslarına dayanmalıdır. Belediye başkanları ve yöneticiler, aile üyelerini veya yakın ilişkide bulundukları kişileri atama veya terfi yapmaktan kaçınmalıdır." 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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