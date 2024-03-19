Yeni adayların yarışacağı Eskişehir için son anket sonucu! CHP ile AK Parti arasındaki fark 2 puandan az
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
ASAL Araştırma, hem CHP'nin hem de AK Parti'nin yeni isimlerle sandığa gitme kararı aldığı Eskişehir için anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonucuna göre CHP ile AK Parti arasında 1.9 puan farkı bulunuyor.
Asal Araştırma, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı anketin sonucunu paylaştı. Anket, 10-14 Mart tarihleri arasında 1.640 kişiye "Bu pazar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu.
CHP'nin mevcut Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in aday gösterilmemesinin ve Nebi Hatipoğlu'nun İyi Parti'den AK Parti'ye geçmesinin ardından Eskişehirliler, 31 Mart'taki seçimlerde yeni isimleri oylayacak.
Anket sonucuna göre, CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce yüzde 42.5 ile ilk sırada yer aldı. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu ise yüzde 40.6 ile ikinci sırada yer aldı.
Anket sonuçları şöyle:
- CHP - Ayşe Ünlüce: Yüzde 42.5
- AK Parti - Nebi Hatipoğlu: Yüzde 40.6
- İyi Parti - Melih Aydın: Yüzde 5.9
- Zafer Partisi - Oğuz Beki: Yüzde 4.8
- Yeniden Refah Partisi - Kadir Çalışıcı: Yüzde 2.5
- Saadet Partisi - Fesih Bingöl: Yüzde 0.9
- Diğer: Yüzde 2.8