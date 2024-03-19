Yeni adayların yarışacağı Eskişehir için son anket sonucu! CHP ile AK Parti arasındaki fark 2 puandan az

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 11:40 - Güncelleme: 19 Mart 2024 11:56 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

ASAL Araştırma, hem CHP'nin hem de AK Parti'nin yeni isimlerle sandığa gitme kararı aldığı Eskişehir için anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonucuna göre CHP ile AK Parti arasında 1.9 puan farkı bulunuyor.