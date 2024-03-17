Yerel seçim bitmeden... CHP'de 'kazanacak aday' tartışması erken başladı

Henüz Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitmemişken CHP kulisleri 2028'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle ısınmaya başladı. Kulislerde İmamoğlu ve Yavaş'ın isimleri konuşulurken; bu sürecin CHP içi yeni bir tartışmaya kapı aralamasına olası gözüyle bakılıyor.

Türkiye 14 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek fakat CHP'de şimdiden 2028'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday isimleri konuşulmaya başlandı. Bu konuşmalar, 2028'deki seçim öncesi CHP'de ortaya çıkacak yeni tartışmaların habercisi olarak yorumlandı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u, üstelik ittifak olmadan kazanması durumunda favori cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen birçok CHP’li siyasetçi var.

Ancak Ankara’ya dair yapılan anketlerde oy oranı önde olan Mansur Yavaş’ın da kendiliğinden doğal Cumhurbaşkanı adayı olarak denkleme gireceğini düşünen de çok. Öte yandan Mansur Yavaş'ın belediye seçimlerine son kez gireceğini açıklaması kulislerde "Cumhurbaşkanlığı adaylığının bugünden ilanı" olarak yorumlandı.

Yavaş’ın birçok ankette önde çıktığına dikkat çeken siyasi analistler seçim sonrası muhalefet için yeni bir “kazanacak aday” tartışmasının sürpriz olmayacağı görüşünde.