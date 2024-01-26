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    • YSK'da 'seçim pusulası' mesaisi: Kura çekilerek belirlenecek

    YSK, yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Seçim takvimi kapsamında siyasi partilerin pusuladaki yerlerinin belirlenmesi için yarın kura çekimi yapılacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    YSK, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye adım adım yerel seçime doğru gidiyor. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim takvimini işletmeye başladı.

    Takvime göre yarın, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekilecek.

    Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilecek.

    PUSULADA YER DAĞILIMI

    Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

    Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    YSKYerel Seçim
    Haberler > Politika > YSK'da 'seçim pusulası' mesaisi: Kura çekilerek belirlenecek
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